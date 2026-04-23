El FC Barcelona contiene la respiración. Lamine Yamal y João Cancelo ya se encuentran en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde fueron sometidos a exámenes médicos tras los problemas físicos sufridos en el último compromiso ante el Celta. La atención, sin embargo, se centra especialmente en el joven talento azulgrana, cuya situación genera inquietud en un momento decisivo de la temporada.

El extremo llegó a las instalaciones en un horario distinto al habitual, accediendo por una zona reservada, lo que aumentó la expectativa sobre el parte médico definitivo. En paralelo, el lateral portugués también fue evaluado, aunque su caso parece menos comprometido.

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Dos casos distintos: del susto a la preocupación

Las primeras sensaciones marcan una clara diferencia entre ambas situaciones:

João Cancelo : molestias en la parte superior de la rodilla, salió por su propio pie

: molestias en la parte superior de la rodilla, salió por su propio pie Lamine Yamal: posible lesión en los isquiotibiales, zona delicada y de recuperación incierta

Mientras el portugués apunta a un contratiempo menor, el panorama de Yamal es más complejo. Las estimaciones iniciales sitúan su recuperación entre 4 y 6 semanas, lo que pondría en riesgo su presencia en el cierre de LaLiga e incluso lo deja en duda de cara a compromisos internacionales próximos.

El impacto en el Barcelona de Hansi Flick

La posible ausencia de Lamine Yamal representa un golpe sensible para el esquema de Hansi Flick. El joven atacante no solo ha sido constante en la temporada, sino determinante en momentos clave.

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Algunos datos reflejan su peso en el equipo:

Participó en 46 de 52 partidos (88,4%)

(88,4%) Apenas se perdió 6 encuentros en toda la campaña

en toda la campaña Firmó 9 goles en la segunda mitad de LaLiga

Fue decisivo en duelos ante rivales directos

Más allá de los números, su influencia radica en la generación de juego. Yamal es hoy una de las principales fuentes de desequilibrio, capaz de romper líneas, asistir y asumir protagonismo en escenarios de alta exigencia.

Un calendario exigente y un equipo condicionado

El contexto tampoco ayuda. La acumulación de partidos entre Champions League y competición local, sumada a las cargas internacionales, ha pasado factura en la plantilla azulgrana.

Casos recientes como:

La lesión de Raphinha con Brasil

con Brasil Las recuperaciones de Jules Koundé y Frenkie de Jong

han obligado al cuerpo técnico a ajustar constantemente sus alineaciones en función de los reportes médicos.

Ahora, sin certezas sobre el regreso de Yamal, el equipo deberá reinventarse en el tramo más exigente del calendario.

Alternativas en ataque y un reto inmediato

Ante este escenario, Hansi Flick analiza variantes para sostener el rendimiento ofensivo:

Roony Bardghji , alternativa joven que ha respondido en partidos recientes

, alternativa joven que ha respondido en partidos recientes Marcus Rashford y Ferran Torres, opciones para ocupar la banda

El Barcelona enfrentará salidas complejas ante Getafe y Osasuna, antes de un Clásico que podría definir gran parte del campeonato. Según las proyecciones, el equipo necesita sumar al menos 10 puntos para asegurar el título.

Más que una baja: una prueba de carácter

Perder a Lamine Yamal en este punto de la temporada no es solo una cuestión táctica, sino emocional. El equipo pierde a uno de sus futbolistas más influyentes justo cuando el margen de error es mínimo.

Sin embargo, también se abre un escenario de desafío colectivo. Si el Barcelona logra sostener su nivel competitivo en medio de las dificultades, estará muy cerca de consolidar una temporada que puede terminar en lo más alto.

Por ahora, todo depende de los resultados médicos. La expectativa crece y la preocupación también. El estado de Lamine Yamal se convierte, desde ya, en uno de los temas centrales del cierre de campaña azulgrana.