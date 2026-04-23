América de Cali se tomará El Campín. Aunque desde lo reglamentario será visitante, el equipo escarlata contará con el respaldo de cerca de 30.000 hinchas en Bogotá, convirtiendo el ambiente en una especie de localía invertida. Enfrente estará Fortaleza FC, un rival incómodo, intenso y físico que no facilitará el camino en un duelo que se anticipa áspero.

Fortaleza vs América: canales TV y plataformas Online HOY

Partido: Fortaleza FC vs América de Cali

Fortaleza FC vs América de Cali Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026

Miércoles 22 de abril de 2026 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Árbitro: Luis Matorel

Luis Matorel Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Evento: Aplazado Jornada 5 de la Liga BetPlay Dimayor

Aplazado Jornada 5 de la Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

América, ante la oportunidad de clasificar

El equipo dirigido por David González Giraldo llega con una gran posibilidad: asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo. Una victoria en la capital lo dejaría muy cerca —o directamente dentro— del grupo de los ocho.

ADVERTISEMENT

Para este compromiso, el entrenador convocó 20 jugadores, con la intención de presentar un equipo competitivo y manejar las cargas en un calendario exigente. Salen de la lista Dany Rosero, Dylan Borrero y Darwin Machís, mientras que regresan Andrés Mosquera, Brayan Correa y José Cavadía.

Un rival incómodo que aún sueña

Por su parte, Fortaleza FC todavía conserva opciones matemáticas de clasificar, aunque ya no depende exclusivamente de sus resultados. Su propuesta se basa en la intensidad, el orden y el despliegue físico, factores que pueden complicar a cualquier rival.

El contexto del partido —con tribunas mayoritariamente escarlatas— añade un matiz especial, pero no cambia la esencia de un equipo que competirá cada pelota como si fuera la última.

ADVERTISEMENT

¿Por qué se aplazó este partido?

El encuentro debía disputarse en febrero, pero fue postergado por condiciones externas. Fortaleza FC buscaba llevar el juego a El Campín por la alta demanda de boletería, considerando a Bogotá como una segunda casa para América.

Sin embargo, el estado de la gramilla, afectado por el clima, la seguidilla de partidos y eventos musicales, obligó a darle descanso al escenario. La decisión generó críticas, pero finalmente permitió la recuperación del césped para este compromiso.

La intención de América: imponer condiciones

En la previa, David González Giraldo fue claro sobre la postura del equipo:

“Es parte del objetivo trazado, conseguir un resultado que nos dé esa clasificación. Vamos a intentar poner las condiciones y llevar el partido a nuestro terreno”.

El técnico también dejó entrever que habrá variantes en el once, buscando equilibrio entre rendimiento y frescura física.

Un partido de contexto especial

El contraste es evidente: América de Cali con la presión de cerrar la clasificación y Fortaleza FC jugando su última carta. El entorno, con una hinchada volcada hacia el visitante, añade tensión a un duelo que puede marcar el destino de ambos.