Un ambiente espeso y cargado de incertidumbre rodea este compromiso. Independiente Medellín no jugará en su casa habitual, ya que el Atanasio Girardot está ocupado por un evento musical, y deberá trasladarse al estadio de Ditaires. A eso se suma la reciente salida de Alejandro Restrepo, decisión tomada a menos de 24 horas del partido y que dividió a la hinchada entre quienes celebran el cambio y quienes cuestionan el momento. En ese contexto, el duelo ante Boyacá Chicó será una prueba emocional donde solo un triunfo puede calmar el ruido.

DIM vs Boyacá Chicó: canales TV y plataformas Streaming EN VIVO HOY

Partido: Independiente Medellín vs Boyacá Chicó

Independiente Medellín vs Boyacá Chicó Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026

Miércoles 22 de abril de 2026 Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Árbitro: Jairo Mayorga

Jairo Mayorga Estadio: Metropolitano de Ditaires (Itagüí)

Metropolitano de Ditaires (Itagüí) Evento: Aplazado Jornada 10 – Liga BetPlay Dimayor

Aplazado Jornada 10 – Televisión: Win Sports Básico y Win + Fútbol

Win Sports Básico y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Un cambio brusco en el momento más crítico

La salida de Alejandro Restrepo confirma una vez más lo volátil del cargo. Independiente Medellín se quedó sin técnico en plena recta final, con tres partidos decisivos por delante y la clasificación aún en juego.

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Con 20 puntos, el margen es mínimo. El equipo puede aspirar a 29 unidades, pero depende de resultados ajenos. El error dejó de ser una opción.

Sebastián Botero, al mando en la urgencia

Sin tiempo para transiciones, el club apostó por Sebastián Botero, quien dirigía la sub-20 y ahora asume de manera interina. Tendrá la responsabilidad de conducir al equipo en los partidos frente a Chicó, Fortaleza y Águilas Doradas.

El DIM llega con una campaña irregular: victoria reciente ante Alianza, pero con tropiezos clave como la derrota en el clásico y el empate frente a Once Caldas. La falta de consistencia lo llevó a este escenario límite.

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Chicó, con la idea de sumar por fuera de casa

Del otro lado, Boyacá Chicó también juega una final. Su lucha está centrada en el descenso, y cada punto es vital.

El equipo de Jhon Jaime Gómez ha mostrado una cara irregular: viene de vencer al Deportivo Cali, pero también sufrió una dura goleada ante Bucaramanga. Su comportamiento es impredecible, algo que lo hace peligroso en este tipo de contextos.

DIM: el futuro del banquillo en marcha

Mientras se juega el presente, la dirigencia ya proyecta el futuro. El presidente Daniel Ossa Giraldo confirmó que se analizan varios nombres para asumir el cargo de manera definitiva.

Entre las opciones aparecen técnicos de peso como Óscar Pareja, Alberto Gamero y Leonel Álvarez, además de la posibilidad de buscar un perfil internacional. La decisión no será inmediata, pero marcará el rumbo del club.

Un partido donde pesa más la cabeza que el fútbol

El contexto convierte este duelo en algo más que un partido. Independiente Medellín juega bajo presión, con un entorno dividido y sin margen de error. Boyacá Chicó, en cambio, llega con la urgencia del descenso y sin nada que perder.

La tensión será protagonista. Y en ese escenario, el que logre manejar mejor la cabeza tendrá gran parte del camino ganado.

DIM vs Boyacá Chicó: alineaciones probables

Independiente Medellín:

Salvador Ichazo; Hayem Palacios, Daniel Mantilla, José Ortiz, Frank Fabra; Esnéyder Mena, Dídier Moreno, Alexis Serna, Francisco Chaverra; Enzo Larrosa.

Entrenador encargado: Sebastián Botero

Boyacá Chicó:

Darío Dennis; Ányelo Saldaña, Arlen Banguero, Sebastián Palma, Juan Quiceno; Nicolás Valencia, Andrés Aedo, Sebastián Salazar; Yáliston Martínez, Jairo Molina, Delio Ramírez.

Entrenador: Jhon Jaime Gómez