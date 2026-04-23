El futuro de Dani Carvajal en el Real Madrid atraviesa un momento de máxima incertidumbre. Con su contrato acercándose al final y una temporada en la que perdió protagonismo, el lateral derecho vive semanas determinantes que podrían marcar el cierre de una etapa histórica en el club blanco.

A sus 34 años, el defensor se enfrenta a un escenario complejo: menor participación, nuevas prioridades deportivas en el equipo y un contexto competitivo que lo ha relegado a un segundo plano. Todo esto alimenta la posibilidad real de una salida en el próximo mercado.

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Menos minutos y un cambio de rol evidente

Los números de la temporada reflejan una realidad difícil de ignorar. Carvajal ha tenido una participación reducida, lejos de lo que fue habitual durante años como titular indiscutido.

Desde el cuerpo técnico, la apuesta por Trent Alexander-Arnold como primera opción en el lateral derecho ha sido clara. El inglés atraviesa un momento competitivo superior, lo que ha modificado la jerarquía dentro del equipo.

Este cambio no solo afecta su lugar en el Real Madrid, sino también sus aspiraciones de mantenerse vigente en la Selección España de cara al Mundial de 2026.

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Dos destinos que empiezan a tomar forma

Ante este panorama, el mercado comienza a ofrecer alternativas concretas para el experimentado defensor. En caso de no continuar en el club blanco, hay dos ligas que aparecen como opciones fuertes:

MLS , por su proyección deportiva y atractivo comercial

, por su proyección deportiva y atractivo comercial Arabia Saudí, por su capacidad económica y contratos competitivos

Ambos destinos ya han sido elegidos por futbolistas de alto recorrido en Europa, lo que los convierte en caminos viables para un jugador con la trayectoria de Carvajal.

La respuesta de Álvaro Arbeloa

En medio de las versiones sobre una supuesta tensión interna, el técnico Álvaro Arbeloa salió al paso y defendió públicamente su relación con el lateral.

“Mi respuesta el otro día fue cortante, seria, ante una pregunta que encontré fuera de lugar, no era por Dani Carvajal. Podéis ver mis respuestas siempre que hablo de él, preguntar a mis jugadores cómo hablo de él ante el grupo. Me estáis intentando poner un papel en esta situación injusto, está más que preparado para ir al Mundial, estoy contento con él y creo que para la Selección también debería ser igual de importante. Siempre he tenido una buena relación con él, siempre le he tratado con cariño, respeto y admiración. Que piensen que hago alineaciones por motivos personales… Me cuesta pensar que un entrenador en el mundo no haga alineaciones por motivos futbolísticos”.

La competencia, el argumento principal

El entrenador también fue claro al explicar la situación deportiva que atraviesa el jugador dentro de la plantilla.

“Es muy fácil, sólo pueden jugar 11 jugadores. No es que no puedan jugar. Hay muchos con los que estoy siendo injusto pero sé lo bien que entrenan. No hay más”.

Además, respaldó la decisión de apostar por el lateral inglés en el actual contexto.

“Está demostrando un buen nivel, se está mereciendo jugar, un rendimiento fuera de toda duda. Cada partido me va la vida, cuando pongo a un jugador es porque creo que lo merece y porque considero que es para ganar, no regalo un minuto a nadie”.

Un futuro abierto y sin definiciones

Sobre la continuidad del defensor, Arbeloa evitó dar una respuesta concluyente, dejando claro que la decisión final no está tomada.

“Cuando preguntáis os digo lo mismo, es entre ellos, sería feliz con lo que a ellos les hiciera felices. Todo lo que sea bueno para Carvajal y el Madrid es bueno para mí”.

Mientras tanto, en el Real Madrid se aproxima una decisión clave: renovar la confianza en uno de sus referentes o abrir definitivamente la puerta a una nueva etapa.

Por ahora, el panorama es claro: Dani Carvajal analiza seriamente su futuro y el final de su ciclo en el club blanco ya no parece una posibilidad lejana.