FC Barcelona está obligado a reaccionar. Tras la dolorosa eliminación en Champions, el equipo de Hansi Flick vuelve a enfocarse en LaLiga, donde lidera con autoridad, pero con la presión constante del Real Madrid. Este miércoles 22 de abril recibe a Celta de Vigo en el Camp Nou, con la misión de sostener la ventaja en la cima.

FC Barcelona vs Celta de Vigo: canales de Televisión y plataformas Online HOY

Colombia: 2:30 p.m. | ESPN 2 y Disney+

2:30 p.m. | ESPN 2 y Disney+ España: 9:30 p.m. | Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2

9:30 p.m. | Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2 Argentina: 4:30 p.m. | ESPN y Disney+ Premium

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1:30 p.m. | Sky Sports México, Sky+ e Izzi TV EE.UU.: 3:30 p.m. | ESPN Deportes, ESPN Select, FuboTV y ESPN App

Barcelona, fortaleza total en casa

FC Barcelona necesita reafirmar su dominio en el torneo. En casa ha sido implacable: 16 victorias en 16 partidos, una estadística que explica por qué es el gran candidato al título.

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El golpe europeo aún pesa, y el propio Flick lo reconoció públicamente. Más allá de la frustración, el mensaje es claro: pasar página y enfocarse en la liga. El equipo mantiene una identidad ofensiva marcada, con variantes para romper defensas cerradas y una insistencia que suele inclinar los partidos.

En lo deportivo, hay ausencias importantes como Raphinha y Andreas Christensen, mientras que Marc Bernal es duda. Se espera el regreso de Pau Cubarsí en defensa y un mediocampo liderado por Frenkie de Jong y Pedri. En ataque, Ferran Torres y Dani Olmo aparecen como piezas clave.

Celta, incómodo y competitivo

Celta de Vigo también llega golpeado tras su eliminación europea, pero con objetivos claros en LaLiga. Se ubica sexto, en zona de Conference League, con la Real Sociedad presionando muy de cerca.

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El equipo de Claudio Giráldez ha demostrado ser un rival incómodo, especialmente fuera de casa. Su capacidad para competir y aprovechar momentos puntuales lo convierte en una amenaza real si logra sostener el ritmo del partido.

Recupera piezas importantes como Javi Rodríguez y posiblemente Carl Starfelt, mientras que en ataque se apoya en Borja Iglesias, su principal referencia goleadora.

Barça vs Celta: un duelo de presión y resistencia

El contexto es exigente para ambos. FC Barcelona necesita responder tras el golpe europeo y sostener la ventaja en la cima, mientras que Celta de Vigo busca sumar para no salir de zona internacional.

Si el partido se mantiene cerrado, el Celta puede competir. Pero si el Barcelona logra imponer su ritmo en casa, su calidad individual y volumen ofensivo suelen marcar la diferencia.

FC Barcelona vs Celta: alineaciones probables

FC Barcelona (4-2-3-1):

Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Cancelo; De Jong, Pedri; Yamal, Fermín, Olmo; Torres.

Entrenador: Hansi Flick

Celta de Vigo (3-4-1-2):

Radu; Alonso, Starfelt, Rodríguez; Carreira, Moriba, Vecino, Mingueza; López; Iglesias, Jutglà.

Entrenador: Claudio Giráldez