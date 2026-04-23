Este miércoles 22 de abril ya puedes consultar el resultado oficial del Chontico Noche, uno de los datos más buscados por quienes siguen este sorteo en Colombia. Con el número ganador confirmado, llega el momento clave de revisar la jugada y ver si la combinación elegida coincide con el resultado.

El resultado del Chontico Noche hoy 22 de abril se mueve rápido entre búsquedas y consultas, especialmente en quienes tienen el hábito de jugar a diario. Es ese instante del día en el que todo se resume a cuatro cifras, elegidas por intuición, fechas especiales o simples corazonadas.

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Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Miércoles 22 de Abril 2026

Consultar el número ganador del Chontico Noche miércoles 22 de abril es el paso final para cerrar la jornada con claridad. Tener acceso al dato correcto, actualizado y en fuentes confiables permite validar cualquier coincidencia sin dudas, justo cuando cada cifra puede marcar la diferencia.

Número Ganador: 8749

Quinta Balota: 6

Lotería Chontico Noche: el sorteo que no te deja esperar

El Chontico Noche se ha ganado su lugar porque va al ritmo de todos los días. Mientras otras loterías como la Lotería de Medellín, la Lotería de Bogotá o la Lotería del Meta se juegan una vez por semana, aquí tienes resultado todas las noches. Esa constancia lo vuelve parte de la rutina y mantiene la expectativa activa sin largas pausas.

Además, es directo: eliges cuatro cifras y ya estás dentro. Y no todo depende de acertarlo completo, porque también hay premios por coincidencias parciales. Eso hace que el Chontico Noche hoy sea más dinámico y que cada jugada tenga algo en juego hasta el final.

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5ta Balota del Chontico Noche: súmale emoción a tu jugada

El Chontico Noche le agrega un plus a lo tradicional con la 5ta Balota, una opción pensada para quienes quieren llevar su jugada a otro nivel. Desde $500 pesos, puedes entrar y tener la posibilidad de multiplicar tu inversión hasta 38.000 veces, sin cambiar la dinámica del sorteo. Es una forma simple de aumentar la expectativa en cada jornada.

La mecánica es clara y flexible. En Directo, si aciertas las cinco cifras en el orden exacto, te llevas el premio mayor; y si solo coincide la última, recuperas lo jugado. En Combinado, el orden no importa: si salen tus números, puedes recibir hasta 100 veces lo jugado. Dos formas de jugar que mezclan estrategia y suerte dentro del Chontico Noche hoy.

Lotería Chontico Noche en Colombia: tradición que sigue creciendo

El Chontico Noche en Colombia sigue siendo parte del día a día para miles de personas, especialmente en el Valle del Cauca. Cada noche, el sorteo se convierte en ese momento en el que se revisa el resultado con expectativa, manteniendo viva la ilusión de acertar.

Hoy esa tradición se vive también en digital. Con puntos autorizados y plataformas oficiales, puedes jugar desde cualquier parte del país con seguridad. Así, el Chontico Día combina cercanía, confianza y emoción constante en cada resultado.