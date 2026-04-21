Real Madrid llega golpeado tras su eliminación en la UEFA Champions League y ahora está obligado a responder en LaLiga. El conjunto blanco necesita sumar y esperar un tropiezo del FC Barcelona para seguir con vida en la pelea por el título. Enfrente estará Deportivo Alavés, que también juega una final propia: sumar para escapar de la zona de descenso.

Real Madrid vs Alavés: canales TV y plataformas ONLINE HOY EN VIVO

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Real Madrid, obligado a reaccionar tras el golpe europeo

Real Madrid afronta este compromiso con la necesidad de recomponerse. La derrota 4-3 ante el Bayern Múnich en Champions dejó secuelas, tanto en lo anímico como en lo futbolístico.

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El equipo no ha mostrado su mejor versión en las últimas semanas y la distancia de nueve puntos respecto al líder complica sus aspiraciones. Sin margen de error, deberá apoyarse en la jerarquía de su plantilla para mantenerse en la lucha.

Además, el entrenador Álvaro Arbeloa tendrá bajas sensibles: Thibaut Courtois, Rodrygo y Raúl Asencio no estarán disponibles, lo que obliga a reajustar la estructura del equipo.

Alavés, con urgencia y argumentos para competir

Por su parte, Deportivo Alavés llega con una necesidad igual o mayor. A solo un punto de la zona de descenso, el equipo dirigido por Quique Sánchez Flores sabe que cada jornada es decisiva.

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A pesar del contexto, ha mostrado argumentos como visitante. La victoria en Balaídos ante el Celta de Vigo es un ejemplo de su capacidad para competir fuera de casa, lo que le permite soñar con dar el golpe en el Santiago Bernabéu.

Para este encuentro, no contará con Facundo Garcés ni Carlos Protesoni, dos ausencias que condicionan su planificación.

Un partido con presión en ambos frentes

El escenario presenta a dos equipos con urgencias distintas, pero igualmente intensas. El Real Madrid necesita ganar para no despedirse de la lucha por el título, mientras que el Alavés busca puntos vitales para sostener la categoría.

Ese contexto suele generar partidos abiertos, donde la obligación pesa tanto como la calidad individual. Todo está dado para un duelo con ritmo alto y tensión constante.

Real Madrid vs Alavés: alineaciones probables

Real Madrid (4-4-2):

Andriy Lunin; Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold; Arda Güler, Federico Valverde, Jude Bellingham, Brahim Díaz; Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.

Entrenador: Álvaro Arbeloa

Deportivo Alavés:

Antonio Sivera; Abderrahman Rebbach, Víctor Parada, Nahuel Tenaglia, Jonny Otto, Ángel Pérez; Jon Guridi, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez; Ibrahim Diabaté y Toni Martínez.

Entrenador: Quique Sánchez Flores