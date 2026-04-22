Atlético de Madrid atraviesa días de emociones opuestas. Tras la euforia por eliminar al FC Barcelona en Champions, llegó el golpe de caer en la final de la Copa del Rey. En busca de equilibrio y mejores sensaciones antes de su próximo desafío europeo, el equipo de Diego Pablo Simeone visita a Elche CF en el Manuel Martínez Valero.

Elche CF vs Atlético de Madrid: Canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

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Atlético, obligado a sostener su lugar en Champions

El duelo corresponde a la jornada 33 de LaLiga, donde Atlético de Madrid marcha cuarto, ocupando la última plaza de clasificación a la próxima Champions League. La ventaja sobre sus perseguidores no le permite relajarse, por lo que necesita sumar para no comprometer su objetivo principal.

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El equipo llega con desgaste físico y emocional, además de varias bajas. José María Giménez, Ademola Lookman y Alexander Sørloth están descartados, mientras que David Hancko es duda. El cuerpo técnico evalúa rotaciones, pensando también en el exigente calendario que se avecina.

Elche, con la urgencia de salir del descenso

Por el lado de Elche CF, la realidad es crítica pero con margen de esperanza. Se ubica en zona de descenso con 32 puntos, aunque un triunfo podría sacarlo de la zona roja.

El conjunto dirigido por Éder Sarabia ha encontrado en su estadio una fortaleza clave. Compite con orden, cierra espacios y suele aprovechar momentos puntuales. La reciente victoria ante el Valencia CF reforzó su confianza en un tramo decisivo.

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Sin embargo, llega con varias dudas físicas: Marc Aguado, Adama Boyar, Grady Diangana y Buba Sangaré están entre algodones, lo que condiciona la planificación.

Un partido con tensión en ambos frentes

El contexto invita a un duelo cerrado e intenso. Elche CF necesita puntos para sobrevivir, mientras que Atlético de Madrid no puede permitirse otro tropiezo en su carrera por asegurar la Champions.

La carga emocional del visitante y la urgencia del local pueden generar un partido de alta fricción, donde cada detalle marcará la diferencia.

Elche CF vs Atlético: alineaciones probables

Elche CF (3-5-2):

Dituro; Petrot, Affengruber, Bigas; Morente, Febas, Aguado, Valera; Capeda; Rodríguez, Mir.

Entrenador: Éder Sarabia

Atlético de Madrid (4-2-3-1):

Oblak; Bonar, Pubill, Lenglet, Díaz; Mendoza, Cardoso; Thiago Almada, Baena, Nicolás González; Julián Álvarez.

Entrenador: Diego Pablo Simeone