FC Barcelona sigue explorando el mercado en busca de soluciones para fortalecer su centro del campo y uno de los nombres que ha comenzado a ganar protagonismo en los despachos azulgranas es el de Felix Nmecha. El mediocampista del Borussia Dortmund reúne varias de las características que busca la dirección deportiva para dar un salto de calidad en una zona considerada clave dentro del proyecto de Hansi Flick. Sin embargo, el interés deportivo choca con una realidad evidente: su fichaje exigiría una inversión muy importante.

Con 25 años y consolidado en el fútbol alemán, Nmecha aparece como un perfil capaz de aportar equilibrio, despliegue físico y capacidad para romper líneas con balón. Por eso su nombre ha comenzado a ganar peso dentro de la planificación del club catalán, que sigue evaluando diferentes alternativas para reforzar una plantilla que aspira a competir al máximo nivel tanto en LaLiga como en las competiciones europeas.

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FC Barcelona ve en Felix Nmecha un refuerzo ideal para la medular

El interés del FC Barcelona no es casual. Dentro del análisis realizado por el área deportiva, Felix Nmecha encaja en varias de las necesidades detectadas para el centro del campo. Su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones de la medular, su potencia física y su facilidad para abarcar grandes espacios lo convierten en un futbolista especialmente atractivo para el estilo que pretende desarrollar Hansi Flick.

Entre los aspectos que más valoran en el club destacan:

Su capacidad para recuperar balones y sostener el equilibrio del equipo.

Su potencia para superar líneas de presión.

Su versatilidad táctica dentro del mediocampo.

Su experiencia en competiciones de alto nivel.

Su margen de crecimiento pese a encontrarse en plena madurez futbolística.

La dirección deportiva considera que su incorporación permitiría aumentar la competitividad interna y ofrecer más variantes a un equipo que necesita profundidad en una temporada cargada de exigencias.

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Borussia Dortmund mantiene una posición firme

El principal obstáculo para cualquier intento del Barcelona es la postura del Borussia Dortmund. El conjunto alemán no tiene ninguna necesidad de desprenderse del jugador y cuenta con una posición de fuerza gracias al contrato que une a Nmecha con la entidad hasta junio de 2030.

La estrategia del club alemán ha sido clara durante los últimos años: desarrollar talento, potenciar su valor y negociar desde una posición ventajosa cuando aparecen grandes interesados. En ese contexto, el Borussia entiende que Felix Nmecha es uno de sus activos más importantes y no contempla facilitar una salida a bajo costo.

Por ese motivo, cualquier conversación partiría de cifras muy elevadas, algo que obliga al FC Barcelona a estudiar cuidadosamente cada paso antes de plantear una ofensiva formal.

Los 75 millones de euros marcan el ritmo de la operación

La valoración que rodea al futbolista se sitúa alrededor de los 75 millones de euros, una cantidad que representa una barrera importante para las finanzas azulgranas. No se trata de una operación sencilla ni de una incorporación que pueda ejecutarse sin movimientos previos dentro de la plantilla.

Para afrontar un desembolso de ese nivel, el club necesitaría ordenar varios frentes:

Generar ingresos mediante ventas.

Liberar masa salarial.

Definir prioridades dentro del mercado.

Garantizar margen suficiente para inscribir nuevas incorporaciones.

Por eso, aunque el interés existe y el jugador gusta mucho en los despachos del club, la operación sigue dependiendo de múltiples factores económicos y estratégicos.

Flick sigue atento a una opción que ilusiona

La realidad es que Felix Nmecha reúne muchas de las condiciones que busca el Barcelona para fortalecer su proyecto. Su perfil combina físico, técnica y capacidad de adaptación, cualidades especialmente valoradas por Hansi Flick para construir un equipo más sólido y competitivo.

El Borussia Dortmund mantiene una posición firme, el precio sigue siendo elevado y el mercado apenas comienza a moverse. Aun así, el nombre de Felix Nmecha continúa ganando espacio dentro de la agenda azulgrana y podría convertirse en una de las operaciones más seguidas durante las próximas semanas. El interés es real; ahora falta comprobar si el FC Barcelona encuentra la fórmula necesaria para transformar esa admiración en una negociación concreta.