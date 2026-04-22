Tras conquistar su segundo título consecutivo de Bundesliga, Bayern Múnich no se conforma y va por más. Este miércoles visitará a Bayer Leverkusen en una de las semifinales de la Copa de Alemania, con la mira puesta en la gran final del 23 de mayo en Berlín. El equipo bávaro sueña con un triplete histórico y llega con sus figuras afinadas, incluido el colombiano Luis Díaz.

Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich: Televisión y plataformas Online HOY EN VIVO

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Leverkusen, peligroso pero con dudas

Bayer Leverkusen enfrenta un reto mayúsculo incluso jugando en casa. No atraviesa su momento más sólido y eso suele evidenciarse en partidos abiertos, donde pierde control. Sin embargo, mantiene una capacidad ofensiva importante que lo hace competitivo en este tipo de eliminatorias.

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El equipo dirigido por Kasper Hjulmand viene de eliminar a rivales como Borussia Dortmund y St. Pauli, lo que confirma su recorrido en el torneo. Campeón en la histórica campaña 2023/24, busca ahora su tercer título en la competición.

En cuanto a bajas, no contará con Arthur ni Martin Terrier, mientras que las esperanzas ofensivas se apoyan en Patrik Schick, quien llega en buen momento goleador.

Bayern, potencia ofensiva y mentalidad ganadora

Del otro lado, Bayern Múnich aparece como el gran favorito. Es el equipo más goleador de Europa y tiene una capacidad notable para resolver partidos incluso en escenarios adversos.

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El conjunto de Vincent Kompany dejó en el camino a Leipzig, Unión Berlín y Colonia, mostrando autoridad en cada ronda. Además, busca volver a una final que no disputa desde 2020, cuando justamente venció al Leverkusen.

Las ausencias existen —Serge Gnabry es la principal—, pero el poder ofensivo se mantiene intacto con nombres como Harry Kane, cada vez más determinante y firme candidato al Balón de Oro.

Un duelo abierto y de alto voltaje

Todo apunta a un partido con múltiples ocasiones. Bayer Leverkusen tiene argumentos para golpear, pero Bayern Múnich parece mejor preparado para capitalizar cada oportunidad.

En cruces de eliminación directa, la jerarquía suele inclinar la balanza, y en ese aspecto el Bayern marca diferencia. Aun así, el contexto invita a esperar un duelo intenso, con ritmo alto y opciones en ambas áreas.

Bayer vs Bayern: alineaciones probables

Bayer Leverkusen (3-4-2-1):

Flekken; Tapsoba, Badé, Quansah; Grimaldo, García, Palacios, Vázquez; Tella, Maza; Schick.

Entrenador: Kasper Hjulmand

Bayern Múnich (4-2-3-1):

Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Díaz, Musiala, Olise; Kane.

Entrenador: Vincent Kompany