El FC Barcelona acelera sus planes de futuro y ya trabaja en una reestructuración ofensiva para la próxima temporada. Con la inminente salida de Robert Lewandowski, el club azulgrana ha puesto la mira en la Bundesliga, donde ha surgido un nombre que empieza a ganar fuerza en los despachos del Camp Nou.

El nuevo objetivo culé: Fisnik Asllani

Las últimas informaciones desde Alemania apuntan al joven delantero Fisnik Asllani, una de las sensaciones del Hoffenheim. Según el periodista Florian Plettenberg, de Sky, el atacante de 23 años y 1,91 metros se ha convertido en un perfil que encaja con las necesidades del equipo dirigido por Hansi Flick.

El delantero, nacido en Berlín y de raíces kosovares, suma 5 goles y 2 asistencias en apenas siete partidos oficiales de la temporada, cifras que no han pasado desapercibidas para la dirección deportiva del club catalán.

En declaraciones recientes a Sport Bild, el propio Asllani dejó clara su admiración por el club azulgrana: “El FC Barcelona siempre ha sido mi club soñado; siempre he querido jugar allí”. Un guiño que no ha pasado inadvertido en la ciudad condal.

Una cláusula que puede cambiar el mercado

El atacante cuenta con una cláusula de rescisión válida para el próximo verano, aunque el monto exacto no se ha hecho público. El Barcelona ya ha sido notificado sobre esta situación, por lo que la operación podría acelerarse en los próximos meses si el jugador mantiene su rendimiento.

Asllani, internacional con Kosovo tras su paso por las selecciones juveniles de Alemania, se perfila como una alternativa joven, potente y con margen de crecimiento, ideal para un club que busca renovar su frente ofensivo sin comprometer su economía.

El rompecabezas de Hansi Flick ante el Girona

Mientras tanto, el técnico Hansi Flick enfrenta un auténtico desafío en el presente inmediato. El FC Barcelona prepara su duelo de este sábado (16:15) ante el Girona en el Estadi Olímpic Lluís Companys, con varias bajas sensibles que complican el panorama.

A la ausencia confirmada de Lewandowski se suman las de Raphinha, Dani Olmo, Joan García y los lesionados de larga duración Gavi y Ter Stegen. En este contexto, Flick ha decidido recurrir a la cantera, citando a los jóvenes Pedro Fernández ‘Dro’ y Toni Fernández, ambos internacionales con la Sub-18 de España.

Los dos podrían tener minutos ante el Girona, especialmente ante las dudas físicas de Ferran Torres, Lamine Yamal y Fermín, quienes vuelven de lesiones o molestias recientes.

Además, los canteranos Diego Kochen, Eder Aller, Jofre Torrents y Xavi Espart también han trabajado con el primer equipo y podrían ser parte de la convocatoria para el choque en Montjuïc.

El plantel completará su última sesión este viernes (11:00 horas) en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, tras la cual Flick atenderá a los medios (13:00 horas) en una rueda de prensa clave para definir su estrategia de cara a un duelo con aroma a revancha.