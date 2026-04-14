La Copa Libertadores no perdona y rara vez concede segundas oportunidades. Por eso, cuando Junior FC pise este martes el césped de ‘La Nueva Olla’, tendrá claro que no se trata de un partido más, sino de una prueba de carácter que puede empezar a marcar el destino del grupo. El conjunto rojiblanco llega con la necesidad de transformar en victoria las buenas sensaciones que dejó en su debut ante Palmeiras, donde empató 1-1 tras haber estado en ventaja.

Cerro Porteño vs Junior FC: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Horarios:

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 7:00 p.m.

Televisión y Streaming:

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(señal abierta para todo el continente) Disney+ (desde el plan básico en adelante)

Junior busca dar el golpe en una plaza exigente

El empate en el debut dejó a Junior en una posición expectante dentro del grupo, ocupando el tercer lugar con un punto. Sin embargo, este compromiso representa una gran oportunidad para encaminar su clasificación si logra sumar en territorio paraguayo, una tarea históricamente compleja.

El equipo dirigido por Alfredo Arias apostará por mantener la base táctica que le dio resultado ante Palmeiras. La línea de cinco en el fondo volverá a ser protagonista, con Jermein Peña, Daniel Rivera y Lucas Monzón como eje central, respaldados por Jhomier Guerrero y Yeison Suárez en los costados.

En el mediocampo, Juan David Ríos será el equilibrio, acompañado por Jesús Rivas, uno de los jugadores más regulares del semestre. Más adelante, el liderazgo de Yimmi Chará será clave tanto en labores defensivas como en la generación de juego, conectando con Kevin Pérez y el experimentado Teófilo Gutiérrez en ataque.

Cerro Porteño, obligado a reaccionar en casa

Por su parte, Cerro Porteño llega golpeado tras caer 1-0 frente a Sporting Cristal en su debut, resultado que lo dejó en el fondo del grupo. Esta situación obliga al equipo dirigido por Ariel Holan a reaccionar de inmediato, especialmente en su fortaleza: el estadio General Pablo Rojas.

El ‘Ciclón’ tampoco atraviesa su mejor momento anímico, luego de empatar sin goles ante Nacional en el torneo local, en un partido donde su rival terminó con nueve jugadores. Aun así, se mantiene como escolta del líder Olimpia, lo que demuestra su competitividad.

Historial que alimenta la confianza rojiblanca

El antecedente más recordado entre ambos favorece al conjunto barranquillero. En los octavos de final de la Copa Sudamericana 2017, Junior se impuso con autoridad y ganó la serie con un global de 3-1, dejando en el camino a Cerro Porteño.

En Copa Libertadores, estos equipos se han enfrentado en ocho ocasiones, siempre en fase de grupos, en ediciones como 1994, 1996 y 2000. Históricamente, han sido duelos parejos, intensos y muy disputados.

Ahora, el choque suma un nuevo capítulo con dos campeones que buscan acomodarse en un grupo que promete pelea hasta la última jornada.