El Barcelona sumó una victoria clave en LaLiga tras imponerse al Athletic Club (0-1), pero el partido dejó un dato que ya forma parte de la historia reciente del fútbol europeo. El protagonista fue Lamine Yamal, autor del gol del triunfo y dueño de una marca que sorprende por su precocidad.

Con ese tanto, el joven delantero del FC Barcelona llegó a 50 GOLES en su carrera profesional con apenas 18 años y 237 días. La cifra no solo confirma su impacto en el presente del club, sino que también lo coloca por delante de dos leyendas del fútbol mundial en un registro que habla de su velocidad para marcar historia.

La comparación inevitable surge con dos referentes generacionales: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ambos alcanzaron esa cifra mucho más tarde en sus carreras, lo que convierte el logro de Yamal en un dato verdaderamente extraordinario.

El gol de Lamine Yamal ante Athletic Club que marcó el récord

El tanto que permitió alcanzar la marca llegó en un escenario exigente. El Barcelona visitaba San Mamés para enfrentar al Athletic Club en un partido importante para la lucha por el liderato de LaLiga.

El encuentro estaba cerrado, con pocas ocasiones claras y mucha intensidad en el mediocampo. Fue entonces cuando Yamal apareció con una de esas acciones que ya empiezan a ser habituales en su carrera: un remate preciso, potente y lleno de personalidad que terminó en el fondo de la red.

El gol significó tres puntos importantes para el Barcelona y al mismo tiempo elevó la cifra goleadora del joven delantero hasta los 50 tantos como profesional. Un número que para muchos futbolistas representa años de carrera, pero que Yamal alcanzó antes de cumplir los 19.

Lamine Yamal llegó a 50 goles antes que Messi y Cristiano Ronaldo

El dato que más llama la atención es la edad en la que el atacante alcanzó esta marca. Los registros muestran una diferencia clara frente a otros jugadores que marcaron época en el fútbol mundial.

LAMINE YAMAL: 18 años y 237 días

18 años y 237 días Lionel Messi: 20 años y 315 días

20 años y 315 días Cristiano Ronaldo: 21 años y 297 días.

La comparación no pretende establecer una carrera definitiva ni anticipar el futuro, pero sí ilustra la dimensión del inicio de Yamal. Llegar a 50 goles profesionales con esa edad significa entrar en una categoría estadística reservada para talentos excepcionales. El dato adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el nivel competitivo en el que se producen esos goles: LaLiga, Champions League, Copa del Rey y torneos internacionales con la selección española.

Cuántos goles lleva Lamine Yamal con el Barcelona

La mayor parte de los goles de Yamal han llegado con el Barcelona. El delantero suma 44 anotaciones con el primer equipo, distribuidas en varias competiciones oficiales.

Su producción se reparte de la siguiente forma:

LaLiga: 28 goles

28 goles Copa del Rey: 5 goles

5 goles Champions League: 8 goles

8 goles Supercopa de España: 3 goles

Estos números reflejan la regularidad del jugador en distintos escenarios competitivos. No se trata de una racha puntual en una sola competición, sino de una presencia constante en el marcador durante toda la temporada. En LaLiga, Yamal ya se ha consolidado como uno de los futbolistas más decisivos del Barcelona. En Champions League, también ha demostrado que puede aparecer en partidos de máxima exigencia.

Los goles de Lamine Yamal con la selección de España

El impacto del delantero no se limita al Barcelona. Con la Spain national football team, Yamal también ha dejado huella en un corto período de tiempo. Hasta el momento suma 6 goles con la selección española, repartidos entre varias competiciones internacionales:

UEFA Nations League: 3 goles

3 goles Eliminatorias a la Eurocopa: 2 goles

2 goles Eurocopa: 1 gol

Este registro confirma que su capacidad goleadora también se traslada al escenario internacional. Pese a su juventud, ya ha logrado aportar goles importantes en torneos de selecciones.

El futuro de Lamine Yamal tras alcanzar los 50 goles

Al llegar a los 50 goles profesionales antes de los 19 años, Lamine Yamal no solo establece un dato estadístico impresionante. También abre un debate sobre el potencial de su carrera en el largo plazo.

La comparación con Messi y Cristiano Ronaldo surge de forma natural, aunque el propio jugador y el entorno del Barcelona insisten en que lo más importante es su evolución paso a paso. El talento está claro. Los números también. Y el gol ante el Athletic Club confirma que la historia de Yamal apenas está comenzando a escribirse en el fútbol europeo.