El FC Barcelona ya proyecta movimientos estructurales pensando en el futuro de su defensa. La incertidumbre alrededor de varias piezas clave en la zaga ha llevado a la Dirección Deportiva a activar el radar con antelación y a delimitar un perfil claro para el próximo gran refuerzo en el eje central.

Aunque el mercado todavía no se abre, en el club consideran que el escenario exige planificación y decisiones estratégicas, especialmente para darle a Hansi Flick alternativas de primer nivel a mediano plazo.

Una defensa con interrogantes que aceleran decisiones

La situación contractual de Andreas Christensen, sumada a la falta de certezas sobre la continuidad y regularidad de Ronald Araújo, ha puesto en alerta al Barcelona. Ambos casos generan dudas de cara a las próximas temporadas, lo que obliga al club a mirar más allá de soluciones temporales.

La prioridad es clara: incorporar un central que aporte jerarquía inmediata y encaje en un proyecto que busca estabilidad defensiva sin renunciar a la salida limpia desde el fondo.

Primeros nombres y un descarte clave

En una primera etapa, el nombre de Marc Guéhi apareció con fuerza en la agenda blaugrana. Sin embargo, el alto costo de la operación y la competencia de otros grandes clubes europeos han enfriado seriamente esa posibilidad.

Ante este escenario, el FC Barcelona ha afinado su lista y ha reducido el abanico de opciones a perfiles que combinan experiencia internacional, calidad técnica y capacidad para competir al máximo nivel.

Dos perfiles que encajan en la idea de Flick

Según información publicada en España, el club ha centrado su atención en Josko Gvardiol y Alessandro Bastoni, dos defensores consolidados en la élite europea y con características muy valoradas por el cuerpo técnico.

Ambos centrales destacan por su solidez defensiva, lectura táctica y buena salida de balón, cualidades que encajan de lleno en el estilo que pretende implantar Hansi Flick en el Barcelona.

Gvardiol, jerarquía y presente en la élite

El defensor croata, actualmente en el Manchester City, es una de las piezas más importantes de su selección y tiene asegurada su presencia en el Mundial 2026. Su crecimiento ha sido sostenido desde su etapa en el Dinamo Zagreb y su posterior explosión en el fútbol alemán.

Desde su llegada al equipo de Pep Guardiola en 2023, Gvardiol ha disputado más de un centenar de partidos oficiales, ha marcado goles decisivos y ha sumado títulos nacionales e internacionales. Su valor de mercado ronda los 70 millones de euros, una cifra que obliga al Barça a cuadrar cuidadosamente sus cuentas.

Bastoni, liderazgo y fiabilidad defensiva

Por su parte, Alessandro Bastoni es una de las grandes referencias del Inter de Milán. Central zurdo, con liderazgo y experiencia en competiciones europeas, su perfil es altamente valorado por su capacidad para iniciar jugadas y sostener la línea defensiva en contextos de alta exigencia.

El internacional italiano tiene un valor estimado cercano a los 80 millones de euros, lo que lo convierte en una operación compleja, pero alineada con el tipo de fichaje estratégico que el FC Barcelona quiere ejecutar si logra recuperar margen financiero.

Gvardiol toma ventaja dentro del plan del Barcelona

Dentro del FC Barcelona ya existe una inclinación clara. Aunque Alessandro Bastoni sigue siendo un perfil bien valorado por la Dirección Deportiva, el nombre que hoy concentra la atención y los análisis más profundos es el de Josko Gvardiol.

El defensor croata encaja mejor en la idea que pretende desarrollar Hansi Flick, tanto por su versatilidad para actuar en distintos esquemas defensivos como por su experiencia reciente en contextos de máxima exigencia. Además, su adaptación a un fútbol de posesión y presión alta lo coloca un paso por delante en la evaluación interna.

En este escenario, Bastoni queda como una alternativa de respaldo, condicionada principalmente a la viabilidad económica y al desarrollo del Fair Play financiero, mientras que Gvardiol aparece hoy como la opción prioritaria si el club logra activar una operación de alto nivel en el próximo mercado.

El Fair Play, la clave de toda la operación

Cualquier avance real dependerá del cumplimiento de la regla del 1:1 del Fair Play financiero. En el club confían en poder normalizar su situación económica para tener margen de maniobra en futuros mercados, aunque son conscientes de que tanto Bastoni como Gvardiol representan inversiones de alto nivel.

Otros nombres como Marcos Senesi, Nico Schlotterbeck o Pau Torres aparecen en un segundo plano, pero la decisión parece cada vez más enfocada en dos opciones concretas.