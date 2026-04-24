La franja nocturna empieza a tomar forma en Colombia, y con ella llega uno de los momentos más esperados del chance. A las 7:00 p.m., el Chontico Noche abre el telón de los sorteos de la noche, consolidándose como un referente dentro de la lotería, especialmente en el Valle del Cauca y otras regiones donde su seguimiento es constante.

El sorteo de este 23 de abril de 2026 se realizó con total normalidad, reuniendo a miles de jugadores que, tras cerrar sus actividades diarias, revisan con atención si lograron alcanzar algún premio.

ADVERTISEMENT

Resultado del Chontico Noche – jueves 23 de abril

Este fue el resultado oficial del sorteo de Chontico Noche en Colombia:

Número Ganador: 1070

Quinta Balota: 8

Revise su colilla cuidadosamente para confirmar si obtuvo algún premio en este chance.

Por qué hay tantos sorteos de chance y loterías en la noche colombiana

La concentración de sorteos en horario nocturno dentro del chance en Colombia no es casualidad. Responde, en gran parte, a los hábitos de los jugadores y a la dinámica diaria del país.

ADVERTISEMENT

Durante el día, muchas personas están ocupadas con trabajo, estudio o responsabilidades personales. Es en la noche cuando encuentran un espacio más tranquilo para participar en la lotería y seguir cada sorteo con mayor atención.

Además, este horario permite:

Mayor disponibilidad para revisar resultados

Coincidencia con momentos de descanso en el hogar

Un ambiente más relajado para disfrutar del juego

Por eso, juegos como el Chontico Noche se convierten en una puerta de entrada a la franja nocturna del chance.

El jugador actual y su forma de vivir el chance nocturno

El perfil del jugador de chance en Colombia también ha evolucionado. Hoy en día, muchos participantes abordan los sorteos nocturnos con una visión más consciente dentro de la lotería.

El llamado “jugador sabio” suele:

Definir un presupuesto antes de cada sorteo

Evitar decisiones impulsivas

Entender que el premio es una posibilidad, no una certeza

Este enfoque permite disfrutar del chance como un espacio de entretenimiento, manteniendo el equilibrio incluso en una franja horaria donde la emoción suele intensificarse.

Así, el Chontico Noche no solo abre la jornada nocturna, sino que reafirma su lugar dentro del chance en Colombia, combinando tradición, hábito y la expectativa constante de cada resultado.