Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe protagonizan un duelo con múltiples atractivos en el estadio Departamental Libertad. El local llega con la tranquilidad de la clasificación asegurada y la mira puesta en la reclasificación, buscando cerrar fuerte para definir en casa en los playoffs. Del otro lado, el cuadro cardenal arriba con la presión al máximo: incluso un empate podría dejarlo fuera. Para el espectador neutral, un auténtico partidazo para disfrutar por señal abierta y streaming.

Pasto vs Independiente Santa Fe: Dónde Ver HOY EN VIVO por Televisión y Online

Partido: Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe

Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe Fecha: Jueves 23 de abril de 2026

Jueves 23 de abril de 2026 Hora: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Árbitro: Carlos Ortega

Carlos Ortega Estadio: Departamental Libertad de Pasto

Departamental Libertad de Pasto Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 18

– Jornada 18 Televisión: Win Sports Básico y Win + Fútbol

Win Sports Básico y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Santa Fe, obligado a ganar para seguir con vida

Independiente Santa Fe afronta uno de los partidos más determinantes del semestre. Actualmente ocupa la octava casilla, la última que otorga cupo a los cuadrangulares, y depende de sí mismo para sostener esa posición.

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La reciente goleada 5-0 sobre Cúcuta Deportivo revitalizó al equipo dirigido por Pablo Repetto, pero el margen de error sigue siendo mínimo. Una victoria en Pasto le permitiría llegar a la última fecha dentro de los ocho; cualquier otro resultado podría complicar seriamente su panorama.

El rendimiento como visitante es una de las grandes preocupaciones: apenas dos triunfos, cinco empates y dos derrotas en el torneo, números que deberá mejorar en el momento más exigente.

Pasto, fortaleza en casa y ambición intacta

Deportivo Pasto vive una realidad distinta. Segundo en la tabla con 34 puntos, ya aseguró su presencia en los playoffs, pero no se conforma. El objetivo es terminar lo más arriba posible y asegurar ventajas deportivas.

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En el estadio Libertad, el equipo nariñense ha sido prácticamente imbatible. Registra seis victorias, dos empates y una sola derrota en nueve partidos, con un balance sólido tanto en defensa como en ataque.

A eso se suma el gran momento de Andrey Estupiñán, máximo goleador del campeonato con 12 tantos, pieza clave en el andamiaje ofensivo del equipo.

Un choque de necesidades opuestas

El partido plantea un contraste claro: Deportivo Pasto juega con la confianza de un equipo consolidado, mientras Independiente Santa Fe lo hace con la presión de no fallar.

Pasto buscará imponer su localía y ritmo, mientras que Santa Fe tendrá que gestionar la tensión y encontrar soluciones para romper una defensa sólida. La carga emocional será determinante en un encuentro donde ambos tienen mucho en juego, aunque por motivos distintos.

Pasto vs Santa Fe: alineaciones probables

Deportivo Pasto:

Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Hárrinson Mancilla, Diego Chávez, Matías Pisano; Jonathan Perlaza, Andrey Estupiñán y Wilson Morelo.

Entrenador: Jonathan Risueño

Independiente Santa Fe:

Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Kilian Toscano, Jhojan Torres, Franco Fagúndez; Ómar Fernández; Yéicar Perlaza y Hugo Rodallega.

Entrenador: Pablo Repetto