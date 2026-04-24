El panorama de James Rodríguez en la MLS empieza a tornarse incómodo en un momento clave de la temporada. El mediocampista colombiano volvió a quedarse sin minutos en la victoria de Minnesota United sobre FC Dallas, una situación que no solo impacta en lo deportivo, sino que instala una narrativa cada vez más fuerte sobre su rol dentro del equipo.

Mientras el conjunto estadounidense mantiene resultados positivos, el colombiano observa desde el banquillo cómo el equipo responde sin necesidad de su presencia en cancha, encendiendo señales de alerta a pocas semanas del Mundial 2026.

ADVERTISEMENT

Minnesota gana… y prescinde de James

La escena se repite y empieza a consolidarse como tendencia. En el triunfo 1-0 ante Dallas, James Rodríguez permaneció los 90 minutos como suplente, reflejando una realidad difícil: el equipo compite, gana y sostiene su rendimiento sin recurrir a su talento.

El funcionamiento colectivo ha encontrado estabilidad y varios futbolistas han asumido protagonismo, desplazando al capitán de la Selección Colombia a un segundo plano dentro de la rotación.

Un mensaje directo desde el entorno del club

La lectura más contundente llegó desde un medio cercano al día a día del equipo, que no dudó en poner el foco sobre el impacto real del colombiano:

ADVERTISEMENT

“Seamos realistas con James Rodríguez, este equipo no lo necesita. Siempre fue esa la sensación”.

La frase generó fuerte repercusión, no solo por su crudeza, sino por el contexto en el que aparece: un equipo que gana y convence sin una de sus figuras más mediáticas.

Otros nombres toman el control

El análisis también destaca el rendimiento de otros jugadores que hoy sostienen el nivel competitivo del equipo:

“Chancalay y Pereyra han dado un paso al frente de manera tremenda. Knowles recibirá algo de crítica, pero creo que ha manejado las cosas bien”.

En ese escenario, la competencia interna se vuelve más exigente y reduce el margen de maniobra para James Rodríguez, que necesita recuperar protagonismo en una plantilla que ya encontró alternativas.

Dudas sobre el verdadero objetivo del fichaje

El debate no se queda solo en lo deportivo. Desde el mismo entorno se desliza una interpretación que apunta directamente a la naturaleza de su llegada:

“El movimiento parece más un truco de relaciones públicas para el club y está funcionando”.

Una afirmación que golpea las expectativas iniciales y reabre la discusión sobre el impacto real del colombiano dentro del proyecto.

La Selección Colombia, atenta al contexto

A medida que se acerca el Mundial 2026, la situación empieza a tener eco en la Selección Colombia. James Rodríguez sigue siendo una pieza clave en la estructura de Néstor Lorenzo, pero la falta de continuidad podría convertirse en un factor determinante.

Sin ritmo competitivo sostenido, el volante entra en una fase delicada donde cada minuto en cancha adquiere un valor estratégico.

Un nuevo partido, una nueva prueba

El próximo compromiso de Minnesota United ante Los Angeles FC aparece como una oportunidad para cambiar la tendencia. La expectativa está puesta en si el colombiano recupera minutos o si, por el contrario, continúa relegado.

Por ahora, el mensaje que llega desde Minnesota es claro y genera ruido: el equipo funciona sin él. Y eso abre una discusión que, hasta hace poco, parecía imposible.