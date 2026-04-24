El Real Madrid entra en un tramo decisivo de la temporada con una baja que altera por completo los planes de Álvaro Arbeloa. La lesión de Arda Güler, afectado en el bíceps femoral y fuera lo que resta del curso, obliga al técnico a reconfigurar su estructura ofensiva y abrir un abanico de soluciones inmediatas.

El turco venía en crecimiento sostenido, con continuidad y protagonismo, especialmente tras su actuación destacada en Múnich. Su ausencia no solo representa una pérdida en términos de talento, sino también en dinámica competitiva. Ahora, el cuerpo técnico deberá encontrar respuestas rápidas para sostener el rendimiento en las seis jornadas finales.

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Camavinga, la respuesta inmediata

Dentro de las alternativas, Eduardo Camavinga aparece como la opción más directa. Su perfil encaja en la idea de un mediocampo dinámico, con capacidad de recuperación y despliegue físico.

Sin embargo, su reciente actuación ante el Bayern dejó dudas tras una expulsión que condicionó el partido. A pesar de ello, Arbeloa respaldó públicamente al francés, destacando su capacidad de respuesta:

Versatilidad táctica

Experiencia en escenarios de alta exigencia

Confianza plena del cuerpo técnico

El mensaje del entrenador es claro: Camavinga sigue siendo una pieza válida para asumir protagonismo en este cierre de temporada.

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La irrupción de la cantera: una opción real

Otra variante que gana fuerza es la de Thiago Pitarch, una de las apuestas jóvenes que ha recibido oportunidades bajo la gestión de Arbeloa.

El futbolista ha respondido con buenas actuaciones cuando fue requerido, mostrando personalidad y adaptación al ritmo del primer equipo. Aunque su presencia ha sido intermitente en los últimos encuentros, su perfil encaja como alternativa de proyección:

Buen rendimiento en minutos limitados

Confianza previa del entrenador

Capacidad para integrarse en el sistema

En un contexto de exigencia, no se descarta que el técnico apueste por frescura y sorpresa desde la cantera.

Brahim Díaz, el comodín que gana terreno

La tercera vía lleva a un perfil distinto: Brahim Díaz. El atacante ha transformado su rol en las últimas semanas, pasando de un papel secundario a convertirse en una pieza recurrente en el once.

Sus números recientes respaldan su momento:

Ocho titularidades en los últimos diez partidos

Participación activa en fase ofensiva

Adaptabilidad a múltiples posiciones

Brahim aporta desequilibrio, movilidad y lectura de juego, lo que le permite ocupar tanto funciones en el mediocampo como en zonas más adelantadas. Esa polivalencia lo convierte en una herramienta estratégica clave para Arbeloa.

Un rompecabezas abierto en el tramo final

La ausencia de Arda Güler obliga al Real Madrid a reinventarse en un momento donde cada decisión tiene impacto directo en los resultados. Arbeloa no tiene un sustituto único, sino varias piezas que deberá administrar según el contexto de cada partido.

Entre la experiencia de Camavinga, la proyección de Pitarch y la versatilidad de Brahim, el técnico construye un nuevo equilibrio para sostener la competitividad del equipo.

El desenlace de la temporada dependerá, en gran medida, de cómo logre resolver este ajuste táctico.