La fría noche bogotana se enciende en El Campín con un duelo de alto voltaje. Millonarios FC llega contra las cuerdas: no tiene margen de error y ni siquiera el empate le sirve, pues lo dejaría fuera de la Liga BetPlay. El Embajador apelará a su juego directo, a la potencia de sus atacantes y al empuje de su hinchada. Enfrente estará Deportes Tolima, ya clasificado, con una idea clara de fútbol de posición y la tranquilidad de pelear por los primeros lugares. Partido de altísimo interés y rating.

Millonarios FC vs Deportes Tolima: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Millonarios FC vs Deportes Tolima

Millonarios FC vs Deportes Tolima Fecha: Jueves 23 de abril de 2026

Jueves 23 de abril de 2026 Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Árbitro: Carlos Betancur

Carlos Betancur Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 18)

Televisión: Win Sports Básico y Win + Fútbol

Win Sports Básico y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Millonarios, obligado a ganar o despedirse

El panorama es contundente para Millonarios FC: cualquier resultado distinto a la victoria lo deja sin opciones de clasificar a los playoffs. Actualmente es 11° con 22 puntos y viene golpeado tras la derrota ante América y el empate en el clásico contra Santa Fe.

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El equipo dirigido por Fabián Bustos también enfrenta dificultades en su plantilla. La lesión de Radamel Falcao García, quien tuvo que ser atendido tras un fuerte choque, y la sanción de Rodrigo Contreras reducen las variantes ofensivas.

En ese contexto, toda la responsabilidad recae sobre Leonardo Castro, autor de siete goles en el semestre, y la experiencia de Carlos Darwin Quintero, quien ha sido determinante en los últimos encuentros.

Tolima, clasificado pero con ambición

Del otro lado, Deportes Tolima llega con mayor serenidad. Ya aseguró su lugar en la siguiente fase, pero quiere seguir sumando para ubicarse entre los primeros y ser cabeza de serie.

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El equipo de Lucas González Vélez es cuarto con 30 puntos y viene de vencer a Deportivo Pereira, ratificando su buen momento.

En ataque, cuenta con dos piezas clave: Tatay Torres y Luis “Chino” Sandoval, ambos con seis goles en el torneo, capaces de marcar diferencias en un partido que puede ofrecer espacios.

Millos vs Tolima: partido de alta tensión en El Campín

El contexto es claro: Millonarios FC juega con la urgencia y la obligación, mientras Deportes Tolima lo hace con la tranquilidad de quien ya cumplió el primer objetivo.

La clave estará en cómo gestione el local esa presión. Si logra canalizarla, puede imponer condiciones; si no, Tolima tiene las herramientas para aprovechar cualquier error.

Millonarios vs Deportes Tolima: alineaciones probables

Millonarios FC:

Guillermo de Amores; Andrés Llinás, Jorge Arias, Edgar Elizalde; Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Beckham Castro y Leonardo Castro.

Entrenador: Fabián Bustos

Deportes Tolima:

Neto Volpi; Daniel Pedrozo, Ian Angulo, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Cristian Arrieta, Cristian Trujillo, Brayan Rovira; Jersson González, Adrián Parra y Luis Sandoval.

Entrenador: Lucas González Vélez