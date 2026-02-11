La Serie A de Brasil continúa su marcha y en la tercera jornada presenta un duelo atractivo entre Vasco da Gama y Bahía, este miércoles 11 de febrero en el estadio São Januário. El conjunto carioca busca su primera victoria en el campeonato tras un arranque irregular, mientras que el equipo visitante quiere extender su invicto y mantenerse en la parte alta de la tabla. En Colombia, además, el foco estará puesto en los futbolistas del Vasco: Carlos Cuesta, Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza, quienes podrían tener protagonismo en este compromiso.

Vasco da Gama vs Bahía SC: Dónde Ver HOY por TV y plataformas Online

Horarios:

Colombia, Perú y Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9:30 p.m.

Transmisiones:

Brasil: Amazon Prime Video, SporTV, Premiere, Fanatiz y Rede Globo.

Amazon Prime Video, SporTV, Premiere, Fanatiz y Rede Globo. Resto de Latinoamérica: A través de los operadores que incluyan el canal GolTV en su parrilla.

Vasco busca despegar en la Serie A

Luego de una victoria revitalizante 2-0 frente a Botafogo en el torneo estadual, Vasco da Gama vuelve a concentrarse en el campeonato brasileño. En la Serie A, su inicio ha sido discreto: cayó 2-1 ante Mirassol en su debut y luego empató 1-1 frente a Chapecoense en casa. Con apenas un punto, ocupa la posición 14 de la tabla.

Sin embargo, los números recientes muestran señales positivas. En sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, el equipo suma dos victorias, dos empates y una derrota, con un promedio de 1,4 goles a favor y 0,6 en contra. Además, las estadísticas respaldan la tendencia ofensiva: se registraron Más de 1.5 goles en 25 de sus últimos 26 partidos de Serie A, y al menos un gol en la segunda parte en sus últimos 14 compromisos ligueros.

En São Januário, el Vasco suele potenciar su ataque. Sus últimos 12 partidos como local en Serie A tuvieron mínimo dos goles, lo que anticipa un duelo dinámico. No obstante, deberá ajustar su defensa, ya que en liga recibe una media de 1,5 goles por encuentro.

Bahía quiere prolongar su invicto

El Bahía SC llega con mejores sensaciones. Inició la temporada con un triunfo 2-1 como visitante ante Corinthians y luego empató 1-1 con Fluminense. Con cuatro puntos, se ubica en la séptima posición, cerca de los puestos de privilegio.

En sus últimos cinco encuentros, Bahía registra dos triunfos, dos empates y una derrota, con promedio de 1,2 goles anotados y 1,0 recibido. Como visitante, el equipo ha mostrado vocación ofensiva, aunque también fragilidad defensiva: ha encajado al menos un gol en sus últimos 13 partidos fuera de casa, y en todos se registraron Más de 1.5 goles.

El desafío para los dirigidos por Rogerio Ceni será mantener el equilibrio: atacar con eficacia sin conceder espacios ante un rival que suele crecer en casa.

Historial reciente y análisis táctico

El historial reciente entre ambos es bastante equilibrado. En los últimos cinco enfrentamientos, cada equipo ganó dos veces y empataron una. El duelo más reciente fue victoria 1-0 para Bahía en noviembre de 2025.

Desde lo táctico, el equipo de Fernando Diniz buscará imponer posesión y ritmo ofensivo, aprovechando la amplitud por las bandas y la movilidad de sus atacantes. Bahía, por su parte, apostará por transiciones rápidas y por explotar los espacios, en un partido que promete ser abierto y con opciones en ambas áreas.

Alineaciones probables

Vasco da Gama

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton (Cuiabano); Cauan Barros, Thiago Mendes, Coutinho; Nuno Moreira (Marino Hinestroza), Andrés Gómez, Brenner.

Entrenador: Fernando Diniz

Bahía SC

Gilberto; David Duarte, Santiago Ramos, Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Éverton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga, Willian José y Caio.

Entrenador: Rogerio Ceni

Duelo con aroma a goles en Río de Janeiro y con presencia colombiana en escena: Vasco quiere celebrar por primera vez en la liga, mientras Bahía intentará seguir sumando para consolidarse entre los protagonistas.