La Selección Colombia cuenta con el regreso de un delantero que no pasó por la Primera División del FPC, pero que se ha hecho gigante en Europa. Luis Javier Suárez Charris vuelve a vestir la camiseta Tricolor gracias a un presente arrollador con el Almería en la Segunda División de España.

Su convocatoria se da tras la lesión de Rafael Santos Borré y no es casualidad: con 31 goles en 43 partidos y 8 asistencias en la temporada 2024-25, es el máximo anotador del campeonato. A sus 27 años, el samario vive el mejor momento de su carrera y está listo para demostrarlo con la Tricolor.

Luis Javier Suárez: el delantero que Colombia no tuvo en su liga

Luis Javier Suárez nació el 2 de diciembre de 1997 en Santa Marta. Su nombre no es de los más mencionados entre los delanteros formados en el Fútbol Profesional Colombiano porque, de hecho, apenas jugó ocho partidos en el país. Lo hizo con Leones en 2016, en la B.

Después de ese breve paso, su destino estuvo siempre en Europa. Allí construyó su carrera, lejos de los reflectores locales, pero con pasos firmes y rendimiento creciente. Hoy es uno de los mejores delanteros de la Segunda División española y ha vuelto a estar en la órbita de la Selección.

Una carrera forjada en silencio y lejos de Colombia

Suárez Charris partió muy joven al fútbol europeo. Pasó por las divisiones inferiores del Granada y empezó a sumar experiencia en clubes como Real Valladolid B, Gimnàstic de Tarragona y Real Zaragoza. Con este último vivió una explosión goleadora que lo catapultó a clubes de Primera División.

Ya en LaLiga jugó con Granada y luego tuvo un paso por el Olympique de Marsella en Francia. Su estilo directo, su fuerza física y su olfato de gol le valieron oportunidades importantes. Sin embargo, fue en el Almería donde encontró su lugar ideal, el club donde ha rendido más y mejor.

2024-25: el año consagratorio de Luis Javier Suárez con Almería

En la temporada actual, Luis Javier Suárez ha sido simplemente imparable. Lleva 31 goles en 43 partidos, siendo el máximo artillero de LaLiga Hypermotion. Además, ha entregado 8 asistencias, mostrando también una faceta generosa y asociativa.

Su rendimiento ha sido vital para el Almería, que lucha por el ascenso. Superó con claridad a otros goleadores como Franco Panichelli (Mirandés, 20 goles) y Andrés Martín (Racing de Santander, 16). Suárez no solo marca, también comanda. Es la referencia ofensiva de su equipo y un jugador que transmite confianza en el área rival.

Su regreso a la Selección Colombia

Con Rafael Santos Borré fuera por lesión, Néstor Lorenzo no dudó en incluir a Luis Javier Suárez en la convocatoria para los partidos de Eliminatoria ante Perú y Argentina. No es su primera vez con la Selección, pero sí llega en su mejor versión. Con la Selección Colombia suma 4 compromisos. Todavía no hizo goles.

Su presencia da al equipo una variante ofensiva poderosa. Tiene la potencia para jugar como ‘9’ de área, pero también puede salir a buscar el balón y generar juego. Es un atacante completo que, además, llega con la motivación de aprovechar esta gran oportunidad para consolidarse en el radar de la Tricolor.

Lo que aporta Suárez a esta Selección Colombia

Con sus números en la temporada, Luis Javier Suárez demuestra que está listo para aportar goles, pero también presencia y experiencia. A pesar de su bajo perfil en el país, en Europa ha jugado en contextos competitivos y ha demostrado regularidad.

Es un delantero que no necesita muchas oportunidades para marcar. Tiene olfato, velocidad y fuerza para chocar con defensas fuertes. Además, su capacidad para asistir lo convierte en un jugador ideal para complementar otros perfiles de ataque. En una Eliminatoria tan cerrada, este tipo de herramientas pueden marcar diferencia.

Un talento poco visto, pero muy real

La historia de Luis Javier Suárez es particular: fue exportado sin pasar por la vitrina principal del FPC. No jugó en Atlético Nacional, América de Cali, Junior ni en Millonarios. Su talento se fue a Europa cuando aún era un proyecto. Hoy es una realidad.

Su presente lo ubica como uno de los delanteros más productivos de toda Europa en esta temporada. Y su regreso a la Selección Colombia no es un premio, es una consecuencia lógica de lo que ha construido. Luis Javier Suárez no busca demostrar que puede ser. Él ya es. Ahora, con la camiseta de Colombia, quiere consolidar su lugar. El país está conociendo -por fin- a un delantero que no creció bajo los focos locales, pero que ha aprendido a brillar con luz propia.