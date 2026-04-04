Sábado 4 de abril y ya está disponible el resultado oficial del Chontico Día, uno de los datos más buscados del día para quienes siguen este sorteo en Colombia. Con el número ganador ya definido, comienza ese momento clave de revisar la jugada y ver si la combinación elegida coincide con el resultado.

El resultado del Chontico Día hoy 4 de abril se convierte en protagonista del fin de semana, cuando muchos aprovechan para desconectarse, pero sin dejar de lado la expectativa del sorteo. Números elegidos por fechas, intuición o simples corazonadas ahora se enfrentan al veredicto final.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 4 de Abril 2026

Consultar el número ganador del Chontico Día sábado 4 de abril es el paso definitivo para cerrar la jornada con claridad. Tener acceso al dato correcto, en fuentes confiables, permite validar cualquier coincidencia sin dudas, justo en un día en el que cada cifra puede marcar la diferencia.

Número Ganador: 1628

Y la 5ta Balota: 1

5ta Balota del Chontico Día: más juego, más emoción en el sorteo en Colombia

El Chontico Día le suma un extra a la jugada con la 5ta Balota, una opción pensada para quienes quieren ir un paso más allá de las cuatro cifras clásicas. Desde $500 pesos, puedes entrar a jugar y tener la posibilidad de multiplicar tu inversión hasta 38.000 veces, sin cambiar la esencia del sorteo. Es ese plus que muchos agregan para vivir el resultado con más intensidad.

La dinámica es fácil de entender. En Directo, si aciertas las cinco cifras en el orden exacto, te llevas el premio mayor; y si solo coincide la última, recuperas lo jugado. En Combinado, el orden no importa: si aparecen tus números, puedes recibir hasta 100 veces lo jugado. Dos formas claras de jugar según cómo quieras moverte en el Chontico Día hoy.

Lotería Chontico Día en Colombia: parte del día a día

El Chontico Día en Colombia ya es una costumbre para miles de personas que cada día eligen su número y esperan el resultado con expectativa. Es un hábito que mezcla entretenimiento, intuición y ese momento clave de revisar si la suerte estuvo del lado correcto.

Su formato es simple y rápido: eliges cuatro cifras, defines cuánto jugar y luego consultas el resultado. Además, con el Chontico Día y Chontico Noche, hay dos oportunidades diarias para vivir la emoción del chance, siempre con reglas claras y resultados oficiales que mantienen la confianza en el juego.