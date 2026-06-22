Brasil encontró alivio en su primera victoria del Mundial 2026, pero la celebración duró poco. El contundente 3-0 sobre Haití permitió a la Canarinha acomodarse en el Grupo C, aunque también dejó una noticia que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti: la lesión de Raphinha, uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel y una pieza clave en el esquema ofensivo del seleccionado brasileño.

El extremo del Barcelona abandonó el terreno de juego antes del descanso en el encuentro disputado en Filadelfia. La imagen fue preocupante desde el primer momento. Raphinha cayó al césped con evidentes gestos de dolor, pidió el cambio y se retiró acompañado por la preocupación de sus compañeros, conscientes de la importancia que tiene dentro del equipo.

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La lesión que obliga a Brasil a modificar sus planes

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó posteriormente que el atacante sufrió una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho, una dolencia que lo deja descartado para el último partido de la fase de grupos frente a Escocia.

El organismo informó que el jugador permanecerá bajo un tratamiento intensivo supervisado por el departamento médico de la selección, aunque evitó establecer plazos concretos para su recuperación.

Por ahora, el panorama más optimista apunta a que Raphinha podría reaparecer en una eventual fase eliminatoria. Eso significa que se perderá con seguridad el compromiso ante Escocia en Miami y que incluso su presencia en los dieciseisavos de final está en duda.

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La situación genera inquietud porque no se trata de un episodio aislado. Las lesiones han acompañado al atacante durante gran parte de la temporada 2025/26 y vuelven a golpearlo en una zona especialmente sensible.

Un historial físico que aumenta la preocupación

Los problemas musculares se han convertido en una constante para el futbolista nacido en Porto Alegre. Antes de este nuevo contratiempo ya acumulaba 112 días de ausencia por diferentes lesiones durante la temporada, un registro que le costó perderse 24 partidos.

Solo en el presente año sufrió cuatro lesiones, dos de ellas mientras defendía la camiseta de Brasil. A finales de marzo también tuvo que abandonar una concentración de la selección debido a molestias en la parte posterior de la pierna derecha, una recuperación que se prolongó durante varias semanas.

La coincidencia en la zona afectada incrementa la cautela de los médicos y del cuerpo técnico, que prefieren evitar cualquier riesgo en una competición tan exigente como la Copa del Mundo.

Además, Raphinha tampoco había llegado al torneo en plenitud de condiciones. En el empate contra Marruecos tuvo una actuación discreta y, días antes del choque frente a Haití, se entrenó de manera diferenciada por una ampolla en uno de sus pies.

Carlo Ancelotti suma otro dolor de cabeza

La baja de Raphinha se suma a una lista de ausencias que ha condicionado el trabajo de Carlo Ancelotti desde antes del inicio del campeonato.

El seleccionador italiano ya había perdido a Wesley por lesión antes del arranque del torneo. A ello se añadieron las ausencias de Estêvão, Éder Militão y Rodrygo Goes, todos fuera del Mundial debido a problemas físicos de larga duración.

Por eso, aunque Brasil logró despejar algunas dudas con su triunfo ante Haití, la lesión de uno de sus hombres más talentosos representa un golpe importante en un momento clave de la competición. La pentacampeona del mundo sigue dependiendo de su enorme profundidad de plantilla, pero la ausencia de Raphinha obliga a replantear variantes justo cuando el torneo comienza a entrar en una fase decisiva.

Con Escocia en el horizonte y la clasificación aún en juego, la Canarinha deberá demostrar que tiene recursos suficientes para avanzar sin uno de sus futbolistas más determinantes.