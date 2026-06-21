La selección de España afronta una prueba importante en la segunda jornada del Mundial 2026. Después de un estreno que dejó más preguntas que respuestas, La Roja buscará reencontrarse con su mejor versión cuando enfrente a Arabia Saudita, un rival que llega fortalecido tras sumar en su debut y que sueña con seguir sorprendiendo en el torneo.

El compromiso adquiere un valor especial para ambos seleccionados. Los dirigidos por Luis de la Fuente necesitan una victoria para encaminar su clasificación a la siguiente ronda, mientras que el conjunto saudí sabe que un resultado positivo podría acercarlo a una histórica presencia en la fase eliminatoria. Todo está servido para un duelo de alta tensión en la segunda fecha de la Copa del Mundo.

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España vs Arabia Saudita: canales TV y plataformas Online EN DIRECTO

Colombia: 11:00 a.m. | Win Sports, DSports, DGO, Win Play y Disney+

11:00 a.m. | Win Sports, DSports, DGO, Win Play y Disney+ España: 6:00 p.m. | Movistar+, TVE, DAZN Mundial y RTVE Play

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10:00 a.m. | ViX Premium Argentina: 1:00 p.m. | DSports, DGO, TyC Sports, Telefé y Disney+

1:00 p.m. | DSports, DGO, TyC Sports, Telefé y Disney+ EE.UU. (ET): 12:00 medio día | Fox Sports 1, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes y FOX One

España busca reaccionar tras un debut decepcionante

El empate sin goles frente a Cabo Verde dejó sensaciones amargas dentro de la concentración española. La selección campeona de Europa generó oportunidades suficientes para quedarse con los tres puntos, pero careció de precisión en los metros finales y terminó cediendo unidades inesperadamente.

Luis de la Fuente reconoció tras el encuentro que su equipo debe mejorar en varios aspectos para competir al nivel que exige una Copa del Mundo. El seleccionador valoró la actitud del grupo, aunque admitió que faltó claridad en los momentos decisivos y que el equipo necesita ganar ritmo competitivo conforme avance el torneo.

Uno de los focos de atención vuelve a estar sobre Lamine Yamal. La joven figura tuvo participación limitada en el debut, pero todo apunta a que podría asumir un papel más protagonista en esta segunda presentación. También se mantiene la expectativa alrededor de Nico Williams, quien continúa recuperando sensaciones físicas.

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Arabia Saudita quiere volver a sorprender

La selección saudí comenzó el torneo mostrando personalidad y competitividad. Tras rescatar un empate frente a Uruguay, el equipo confirmó que tiene argumentos para pelear por uno de los puestos de clasificación en un grupo exigente.

El recuerdo de la histórica victoria sobre Argentina en Qatar 2022 sigue muy presente, y esa experiencia sirve como inspiración para una generación que pretende seguir construyendo capítulos importantes en la historia del fútbol saudí.

Salem Al-Dawsari, capitán y principal referente ofensivo, destacó el carácter mostrado por el equipo en el estreno y aseguró que el objetivo es seguir avanzando en el certamen. Arabia Saudita sabe que sumar ante España representaría un paso gigantesco hacia los octavos de final.

España vs Arabia Saudita: alineaciones probables

España (4-3-3):

Unai Simón; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal

Entrenador: Luis de la Fuente

Arabia Saudita (4-3-3):

Al Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al Juwayr, Aljohani; Madash, Al-Dawsari, Al-Braikan.

Entrenador: Hervé Renard

Un partido que puede marcar el futuro del grupo

La segunda fecha suele ser decisiva en los grandes torneos y este encuentro no será la excepción. España necesita confirmar por qué llegó al Mundial 2026 con la etiqueta de favorita, mientras que Arabia Saudita intentará demostrar que está preparada para competir de igual a igual ante una de las potencias del fútbol internacional.