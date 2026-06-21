La respuesta que esperaba España llegó con autoridad. Después de las dudas generadas en el debut, la selección dirigida por Luis de la Fuente recuperó su mejor versión y se impuso con claridad por 4-0 a Arabia Saudí para volver a ilusionarse en el Mundial 2026. La aparición de Lamine Yamal desde el inicio cambió por completo el panorama de un equipo que recuperó velocidad, profundidad y contundencia.

Con el pase a los dieciseisavos de final mucho más cerca, la Roja dejó atrás las críticas y volvió a mostrar credenciales para aspirar a grandes cosas en el torneo.

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Lamine Yamal transformó el ataque de España

La apuesta por el joven extremo del FC Barcelona resultó decisiva. Desde los primeros minutos, Lamine Yamal marcó diferencias por la banda derecha y se convirtió en la principal amenaza ofensiva de una selección que necesitaba una reacción inmediata.

Su influencia fue evidente desde el comienzo. Con apenas diez minutos de juego, aprovechó una desorganización defensiva saudí para marcar el primer tanto de la tarde, estrenándose como goleador en una Copa del Mundo en su primera titularidad.

La presencia del atacante de 19 años devolvió desequilibrio y velocidad a un equipo que había dejado muchas dudas en su estreno mundialista.

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¡¡PRIMER GOL DE LAMINE EN UNA COPA DEL MUNDO!! ¡YAMAL APARECIÓ POR EL SEGUNDO PALO Y MARCÓ EL 1-0 DE ESPAÑA VS. ARABIA SAUDITA! ⚽ #ESPNMundial

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Oyarzabal pasó de las críticas al protagonismo

Otro de los nombres destacados fue Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad dejó atrás el discreto partido frente a Cabo Verde y respondió con contundencia al marcar dos goles en apenas tres minutos.

Primero apareció en el minuto 21 y poco después volvió a golpear en el 24 para firmar un doblete que le permitió seguir escalando posiciones entre los máximos anotadores históricos de la selección española.

Además, el delantero completó una actuación sobresaliente con una asistencia para el tanto inicial de Lamine Yamal.

¡EL PRIMERO DE SU CUENTA PERSONAL! Oyarzabal definió con cara externa y marcó el segundo gol de España ante Arabia Saudita. ⚽ #ESPNMundial

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Los cambios de Luis de la Fuente dieron resultado

Luis de la Fuente decidió mover piezas después del debut y encontró respuestas positivas. Pedro Porro, Dani Olmo, Álex Baena y Lamine Yamal ingresaron al once titular y le dieron otro aire al equipo.

Pedri tuvo mayor libertad para manejar el juego junto a Rodri, mientras que Dani Olmo aportó movilidad entre líneas. España recuperó fluidez con el balón y encontró espacios con mucha más facilidad.

Incluso la estrategia a balón parado dio frutos. Apenas comenzada la segunda mitad, un rebote tras un disparo de Marc Cucurella terminó con Hassan Altambakti enviando el balón a su propia portería para establecer el definitivo 4-0.

España deja atrás las dudas y mira a Uruguay

La segunda mitad sirvió para administrar energías y repartir minutos entre varios futbolistas. Yeremy Pino tuvo su estreno mundialista, mientras que Nico Williams y Mikel Merino ingresaron en busca de recuperar ritmo competitivo.

Con una actuación convincente y un triunfo contundente, España dejó atrás las dudas del estreno y ahora concentra toda su atención en el duelo frente a Uruguay, correspondiente a la última jornada del Grupo H.

La selección española volvió a reconocerse sobre el césped y dio un paso importante para relanzar sus aspiraciones en el Mundial 2026.

Ficha técnica

4 – España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodrigo, Pedri (Fabián, m.70), Dani Olmo (Mikel Merino, m.60); Lamine Yamal (Yeremy Pino, m.46), Oyarzabal (Ferran Torres, m.46) y Baena (Nico Williams, m.60).

Seleccionador: Luis de la Fuente (ESP)

0 – Arabia Saudí: Mohammed Alowais; Ali Lajami, Abdulelah Alamri (Ala Alhajji, m.60), Hassan Altambakti, Saud Abdulhamid, Moteb Alharbi; Nasser Aldawsari (Khalid Alghannam, m.80), Musab Aljuwayr (Abdullah Alhamdann, m.46), Abdullah Alkhaibari (Mohamed Kanno, m.46); Feras Alkbrikan (Mohammed Abu Alshamat, m.60), y Salem Aldawsari.

Seleccionador: Georgios Donis (GRE).

Goles: 1-0: Lamine Yamal, m.10. 2-0: Oyarzabal, m.21. 3-0: Oyarzabal, m.24. 4-0: Hassan Altambakti, m.49 (p.p).

Árbitro: Raphael Claus (BRA). Amonestó a Salem Aldawsari (m.30) y a Mohamed Kanno (m.60) en Arabia Saudí.

Incidencias: Partido de la segunda jornada del grupo H del Mundial 2026 disputado en el estadio de Atlanta, con techo y sistema de climatización, ante 68.239 espectadores.