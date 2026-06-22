La Selección de Portugal apenas ha disputado un partido en el Mundial 2026 y ya convive con un debate que parece inevitable cada vez que Cristiano Ronaldo salta al campo. El empate frente a la República Democrática del Congo dejó dudas futbolísticas, pero también reabrió la discusión sobre el peso que sigue teniendo el máximo goleador histórico de las selecciones en el funcionamiento del equipo.

Las críticas hacia CR7 crecieron después de un estreno en el que tuvo poca incidencia ofensiva y no logró marcar diferencias. A sus 41 años, el delantero afronta una nueva Copa del Mundo bajo la mirada permanente de quienes consideran que Portugal debe reducir su dependencia de una figura legendaria, pero que se encuentra en la etapa final de su carrera.

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Francisco Conceição responde al debate sobre Cristiano Ronaldo

En medio de los cuestionamientos, Francisco Conceição salió en defensa de su capitán. Sin embargo, sus declaraciones no pasaron desapercibidas, ya que también alimentaron una nueva discusión sobre la forma en que juega el conjunto portugués alrededor de su máxima estrella.

“No tenemos ninguna obligación ni necesidad de pasarle el balón. Cristiano es un ejemplo por el hambre que demuestra cada día, como si fuera su última sesión de entrenamiento”, afirmó el atacante.

Posteriormente, profundizó en su explicación y dejó claro que dentro del terreno de juego las decisiones se toman de manera natural, sin importar el nombre del compañero que aparezca mejor ubicado.

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“No, creo que Cristiano… por su calidad goleadora, no creo que haya nadie como él en ese aspecto. Y no tenemos esa obligación, esa necesidad de pasarle el balón. Por ejemplo, hablando por mí mismo, le paso el balón a quien creo que está mejor desmarcado en ese momento. No es que tenga tiempo para pensar en quién es… o qué cara tiene el compañero que está a mi lado, no. Creo que todo lo hacemos por instinto, todo… son milésimas de segundo, no hay tiempo para eso. Y, por supuesto, Cristiano está aquí para ayudar, igual que cualquier otro jugador de la selección”.

Las palabras de Conceição llegaron como respuesta a quienes sostienen que Portugal condiciona demasiado su juego para favorecer a Ronaldo. El futbolista dejó claro que el colectivo está por encima de cualquier individualidad, incluso cuando se trata del máximo referente de la historia del país.

El liderazgo de CR7 sigue intacto en Portugal

Más allá del debate futbolístico, Conceição destacó el papel que desempeña Cristiano Ronaldo dentro del vestuario. Para el atacante, la influencia del capitán va mucho más allá de los goles y se refleja en la mentalidad competitiva que transmite diariamente al resto de la plantilla.

“Cristiano es un ejemplo por su trayectoria, por el hambre que demuestra cada día —ahora a sus 41 años—, por esas ganas de ganar a diario y su gran motivación para entrenar como si fuera la última sesión”, señaló.

El joven internacional también explicó por qué considera que CR7 sigue siendo una referencia para las nuevas generaciones del fútbol portugués.

“Creo que para mí, para la nueva generación y para todos los que estamos aquí, él es un ejemplo; porque si él ya ha logrado tanto y mantiene esa hambre, entonces el hambre que nosotros debemos tener para conseguir aunque sea una parte de lo que él logró tiene que ser aún mayor. Es un ejemplo por eso, y también por su liderazgo y por los goles que marca. Al final, es uno más del equipo que está aquí para ayudarnos, y creo que necesitamos de todas las individualidades para que el colectivo funcione”.

Portugal necesita respuestas en el Mundial 2026

Las declaraciones aparecen en un momento sensible para la selección portuguesa. El empate en el debut dejó una sensación de oportunidad perdida y aumentó la presión de cara a los próximos compromisos de la fase de grupos.

Mientras continúan las preguntas sobre el presente de Cristiano Ronaldo, dentro del vestuario el mensaje parece estar definido: el histórico delantero sigue siendo una pieza importante para Portugal, pero el destino de la selección en el Mundial 2026 dependerá de la fortaleza del grupo y no exclusivamente de una sola figura.