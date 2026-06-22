La situación de Uruguay en el Mundial 2026 se complicó más de la cuenta. Después de dejar dudas frente a Arabia Saudí, la selección de Marcelo Bielsa volvió a tropezar y ahora afrontará una auténtica final frente a España, con buena parte de sus opciones de clasificación comprometidas.

La Celeste dejó escapar una oportunidad importante y llegará a la última jornada con la obligación de responder ante uno de los favoritos del grupo.

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Cabo Verde volvió a poner en aprietos a Uruguay

La película fue demasiado parecida a la del estreno. Uruguay tuvo problemas para imponer condiciones y volvió a sufrir ante un rival que, con orden y efectividad, encontró la manera de hacer daño.

La primera advertencia llegó cerca del minuto 20. Kevin Pina sorprendió con un potente disparo desde larga distancia que encontró una barrera abierta y dejó sin reacción a Fernando Muslera, quien alcanzó un nuevo récord al convertirse en el futbolista uruguayo con más partidos disputados en Copas del Mundo.

El golpe volvió a exponer las dificultades de una selección que nunca terminó de sentirse cómoda sobre el terreno de juego.

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Maxi Araújo y Canobbio reaccionaron antes del descanso

Cuando el panorama comenzaba a complicarse, aparecieron los pocos destellos ofensivos de Uruguay. Un rebote dentro del área permitió que Maxi Araújo encontrara el empate en la recta final de la primera mitad.

Y cuando parecía que el descanso llegaría con igualdad en el marcador, un centro encontró la aparición de Agustín Canobbio, quien empujó el balón al fondo de la red para darle tranquilidad momentánea a la selección sudamericana.

Sin embargo, la sensación seguía siendo la misma: Uruguay estaba lejos de su mejor nivel.

Errores que se pagan caros en un Mundial

La reacción no fue suficiente. Un error en la salida protagonizado por Mathías Olivera, sumado a una desafortunada intervención de Muslera, volvió a darle vida a Cabo Verde.

Helio Varela aprovechó la situación y silenció a buena parte del Hard Rock Stadium de Miami, dejando nuevamente al equipo de Marcelo Bielsa en una posición incómoda.

El gol cambió el desarrollo del encuentro y obligó al seleccionador argentino a mover fichas. Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz ingresaron para darle más agresividad a un equipo que necesitaba desesperadamente una respuesta.

¡INCREÍBLE PARTIDO! OLIVERA REGALÓ LA PELOTA Y HÉLIO VARELA MARCÓ EL 2-2 DE CABO VERDE VS. URUGUAY. ⚽ #ESPNMundial

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Uruguay se volcó al ataque, pero no encontró soluciones

En los minutos finales, la presión fue completamente uruguaya. Los centros comenzaron a caer una y otra vez sobre el área africana, pero entre la defensa y el arquero Vozinha evitaron cualquier celebración celeste.

Federico Valverde estuvo cerca con un potente remate desde fuera del área y Canobbio tuvo una ocasión inmejorable en el tiempo añadido, pero la ansiedad y la falta de precisión terminaron pasando factura.

Incluso un gol anulado por un fuera de juego milimétrico aumentó la frustración de una selección que abandonó Miami con más interrogantes que certezas.

España aparece en el horizonte de la Celeste

Con apenas dos puntos en la clasificación y ubicado en el tercer puesto del Grupo H, Uruguay afrontará el duelo frente a España con la presión al máximo.

La Celeste está obligada a ofrecer una imagen muy distinta si quiere seguir con vida en el Mundial 2026. Cualquier nuevo tropiezo podría dejar a uno de los históricos del fútbol mundial fuera del torneo mucho antes de lo esperado.

Ficha técnica

2. Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte (Nicolás de la Cruz, m.69), Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Agustín Canobbio, Maxi Araújo (Brian Rodríguez, m.82) y Federico Viñas (Darwin Núñez, m.69).

Seleccionador: Marcelo Bielsa.

2. Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina (Laros Duarte, m.71), Telmo Arcanjo (Deroy Duarte, m.46), Jamiro Monteiro (Yannick Semedo, m.80); Garry Rodrigues (Helio Varela, m.58), Ryan Mendes y Gilson Benmichol (Nuno da Costa, m.58).

Seleccionador: Pedro Leitao Brito ‘Bubista’.

Goles: 0-1, m.21: Kevin Pina; 1-1, m.44: Maxi Araújo; 2-1, m.45+6: Agustín Canobbio; 2-2, m.61: Helio Varela.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega). Amonestó a Sidny Cabral y a Diney Borges de Cabo Verde, y a Rodrigo Bentancur y Mathías Olivera, de Uruguay.

Incidencias: Partido de la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante 64.003 espectadores.