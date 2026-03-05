El duelo entre Atlético Nacional y Millonarios por la clasificación a la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana dejó una imagen inolvidable en el estadio Atanasio Girardot. Rodrigo Contreras, uno de los fichajes del club albiazul para la temporada 2026, fue el protagonista de una jugada que rápidamente se convirtió en uno de los goles más impactantes del semestre.

El delantero argentino abrió el marcador con un zurdazo espectacular desde atrás de la mitad de cancha, una definición que sorprendió al arquero David Ospina y silenció momentáneamente el estadio de Medellín. El gol llegó a los 20 minutos del partido y significó el 0-1 parcial en un duelo clave para la clasificación en el torneo continental.

El gol de Rodrigo Contreras a Atlético Nacional en el Atanasio

La acción que terminó en gol comenzó en campo propio. Rodrigo Contreras peleó por una pelota con William Tesillo en campo propio. Sintió un golpe, siguió jugando y detectó que el arquero David Ospina estaba adelantado. Sin dudarlo, el delantero sacó un potente remate de zurda desde atrás de la línea divisoria. Así se vio en la transmisión de ESPN:

¡¡¡YA ESTÁ!!! ¡¡¡CIERREN EL ATANASIO GIRARDOT!!! Golazo de atrás de mitad de cancha de Rodrigo Contreras para vencer a David Ospina y marcar el 1-0 de Milllonarios contra Atlético Nacional. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mWIXw7aDLu — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2026

El balón viajó con potencia y precisión, superó la posición del guardameta y terminó en el fondo de la red. Fue una definición que combinó visión, técnica y audacia. El Atanasio Girardot quedó en silencio por unos segundos, mientras los jugadores de Millonarios celebraban una de las jugadas más sorprendentes del partido. El gol no solo abrió el marcador en la serie de la Sudamericana, sino que también se convirtió en una de las acciones más comentadas del enfrentamiento.

Rodrigo Contreras y su impacto en Millonarios 2026

Rodrigo Contreras llegó a Millonarios como uno de los refuerzos para la temporada 2026 y rápidamente empezó a marcar diferencia en el frente de ataque. El delantero argentino venía de una temporada destacada en Universidad de Chile, donde anotó 10 goles en el año previo a su llegada.

Con el tanto ante Atlético Nacional alcanzó su cuarto gol en ocho partidos con el equipo albiazul. Una cifra que confirma su adaptación rápida al fútbol colombiano y su importancia dentro del esquema ofensivo del equipo.

El gol también tuvo un valor especial porque el delantero regresaba al once titular tras dos semanas de recuperación física. Su presencia en el ataque fue una apuesta del cuerpo técnico y respondió con una jugada de alto nivel.

Un gol que abrió el marcador en la serie de Sudamericana

El tanto de Contreras llegó en un contexto de alta presión competitiva. El partido definía la clasificación a la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana y enfrentaba a dos de los clubes más importantes del fútbol colombiano.

Abrir el marcador en el Atanasio Girardot siempre es un golpe anímico importante para cualquier visitante. Hacerlo además con un gol desde mitad de cancha elevó el impacto de la jugada.

La anotación del delantero argentino se convirtió rápidamente en uno de los momentos más destacados del clásico entre Millonarios y Atlético Nacional en torneos internacionales, reforzando el protagonismo de Contreras en el inicio de su etapa con el equipo albiazul.