El inicio de Millonarios en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana 2026 dejó un dato preocupante en su historial reciente de competencias internacionales. El equipo albiazul visitó a O’Higgins en Chile y cayó por 2-0, resultado que volvió a evidenciar una tendencia negativa: las dificultades del club para ganar partidos fuera de Colombia en torneos continentales.

La derrota no solo marcó el debut del equipo en la fase de grupos del torneo, sino que también prolongó una racha adversa que ya venía acumulándose desde temporadas anteriores. Para encontrar el último triunfo de Millonarios como visitante en competiciones de Conmebol hay que remontarse a la Sudamericana 2023, cuando el equipo dirigido por Alberto Gamero logró una victoria importante en Uruguay.

El último triunfo de Millonarios fuera de Colombia en torneos Conmebol

El más reciente triunfo internacional de Millonarios fuera del país se dio en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana 2023. En esa oportunidad, el equipo albiazul visitó a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo.

El partido terminó con victoria 0-2 para el equipo colombiano, en una actuación destacada del conjunto dirigido en ese momento por Alberto Gamero. Los goles del triunfo fueron anotados por Elvis Perlaza y Óscar Cortés.

Ese resultado fue uno de los momentos más destacados de Millonarios en competiciones internacionales durante los últimos años, ya que se trató de una victoria en un escenario tradicional del fútbol sudamericano. Además, el equipo mostró solidez defensiva y efectividad ofensiva para quedarse con los tres puntos en condición de visitante.

La derrota ante O’Higgins en la Sudamericana 2026

El debut de Millonarios en la Conmebol Sudamericana 2026 representaba una oportunidad para cortar la racha negativa que venía acumulando el equipo fuera del país. Sin embargo, el partido ante O’Higgins en Chile terminó con derrota 2-0 para el equipo colombiano. Los goles del conjunto chileno fueron anotados por Arnaldo Castillo y Francisco González.

El resultado significó un nuevo revés internacional para Millonarios y extendió la serie de partidos sin ganar fuera de Colombia. Este encuentro pasó a convertirse en el capítulo más reciente de una racha que ya suma varios compromisos consecutivos con resultados adversos.

La racha de derrotas de Millonarios fuera del país

Desde aquella victoria frente a Peñarol en la Sudamericana 2023, Millonarios ha disputado 6 partidos como visitante en torneos internacionales. Todos esos encuentros terminaron en derrota para el equipo albiazul.

Los resultados han sido los siguientes:

Sudamericana: O’Higgins 2-0 Millonarios (Arnaldo Castillo y Francisco González)

(Arnaldo Castillo y Francisco González) Libertadores: Flamengo 3-0 Millonarios (Pedro x2 y Juan Pablo Vargas, autogol)

(Pedro x2 y Juan Pablo Vargas, autogol) Libertadores: Palestino 3-1 Millonarios (Felipe Chamorro x2 y Brayan Véjar; Leo Castro)

(Felipe Chamorro x2 y Brayan Véjar; Leo Castro) Libertadores: Bolívar 3-2 Millonarios (José Sagredo, Francisco Da Costa y Bruno Sávio)

(José Sagredo, Francisco Da Costa y Bruno Sávio) Sudamericana: Defensa y Justicia 3-1 Millonarios (Nicolás Fernández x3; Daniel Cataño)

(Nicolás Fernández x3; Daniel Cataño) Sudamericana: América Mineiro 2-0 Millonarios (Aloísio y Breno)

Estos resultados muestran una secuencia negativa en diferentes países y escenarios del continente. Las derrotas se produjeron tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, frente a rivales de Brasil, Argentina, Chile y Bolivia.

El desafío internacional de Millonarios en torneos Conmebol

Los resultados recientes evidencian una dificultad que Millonarios ha tenido para competir fuera de Colombia en torneos continentales. Los viajes, las condiciones de juego y la calidad de los rivales suelen representar retos adicionales para los equipos que participan en competiciones internacionales.

En el caso del conjunto albiazul, la racha de derrotas fuera del país se ha convertido en uno de los temas recurrentes cada vez que disputa partidos en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. La posibilidad de volver a ganar en condición de visitante aparece como uno de los objetivos pendientes del equipo en el ámbito internacional. Cada nuevo partido fuera de casa representa una oportunidad para intentar cortar esa racha y recuperar confianza en los torneos de Conmebol.

Preguntas frecuentes sobre la racha internacional de Millonarios

¿Cuándo fue el último triunfo de Millonarios fuera de Colombia?

Fue en la Sudamericana 2023, cuando venció 0-2 a Peñarol en Montevideo con goles de Elvis Perlaza y Óscar Cortés.

¿Contra quién perdió Millonarios en su debut en la Sudamericana 2026?

El equipo cayó 2-0 ante O’Higgins en Chile, con goles de Arnaldo Castillo y Francisco González.

¿Cuántos partidos lleva Millonarios sin ganar fuera del país?

Desde aquella victoria en Uruguay acumula seis derrotas consecutivas como visitante en Libertadores y Sudamericana.

¿Qué torneos incluye esta racha negativa de Millonarios?

Los partidos corresponden a encuentros de Copa Libertadores y Conmebol Sudamericana disputados en diferentes países.