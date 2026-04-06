Millonarios ya vive el ambiente de la Copa Sudamericana 2026 y se prepara para su debut en fase de grupos con una mezcla de ilusión y expectativa. El equipo Embajador, que logró su clasificación tras un golpe clave ante Atlético Nacional, ya se encuentra en Chile para enfrentar a O’Higgins, en un reto que puede marcar su semestre.

Sin embargo, en medio de la preparación, surgió una novedad que no pasó desapercibida: el club inscribió dos jugadores de último momento, haciendo uso del reglamento del torneo.

Dos juveniles que se meten en la lista copera

Revisando la lista oficial en la web de Conmebol, aparecen dos nombres que no estaban en el radar principal:

Criss Macías (17 años)

Lateral derecho

Lateral derecho Yeiner Romero (18 años)

Delantero

Ambos futbolistas fueron promovidos recientemente desde las divisiones menores y ya venían trabajando con el plantel profesional. Tras su evaluación, el técnico Fabián Bustos decidió incluirlos como alternativas para el torneo internacional.

Opciones a futuro más que soluciones inmediatas

Aunque su inclusión genera expectativa, lo cierto es que estos jugadores llegan como opciones de proyección, más que como soluciones inmediatas.

En el caso de Criss Macías:

Ha mostrado buenas condiciones técnicas

No duda en participar en el juego asociativo, pide mucho la pelota

Puede generar competencia en una posición donde Carlos Sarabia y Samuel Martín no han logrado destacarse plenamente

Por su parte, Yeiner Romero aporta un perfil distinto en ataque:

Destaca por su velocidad y desborde

Tiene capacidad para romper líneas

Ofrece una variante diferente frente a los delanteros tradicionales del equipo

Un ataque consolidado… pero con una variante distinta

La zona ofensiva de Millonarios cuenta con nombres de peso:

Leonardo Fabio Castro

Rodrigo Contreras

Radamel Falcao García

Jorge Cabezas Hurtado

Todos ellos son delanteros con experiencia y presencia en el área. Sin embargo, ninguno ofrece el mismo perfil de movilidad por bandas que puede brindar Yeiner Romero, un detalle que el cuerpo técnico no pierde de vista.

Una decisión estratégica pensando en lo que viene

Por ahora, Fabián Bustos optó por no incluir a los juveniles en el viaje a Chile, pero su inscripción deja claro que los tiene en consideración para próximos compromisos, especialmente en condición de local.

Además, hay un factor reglamentario clave:

Al ser jugadores Sub-20 , pueden ser inscritos sin ocupar cupo profesional

, pueden ser inscritos sin ocupar cupo profesional También pueden alternar entre Liga BetPlay y torneo internacional sin restricciones

La movida de Millonarios no solo responde a una necesidad puntual, sino a una visión de mediano plazo. En una competencia exigente como la Copa Sudamericana 2026, cada detalle cuenta, y el club ya empieza a jugar sus cartas, incluso desde la planificación de su plantilla.