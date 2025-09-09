La Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026 se acerca a su desenlace y, además de definir posiciones en la tabla, mantiene abierta una de las batallas más atractivas: la de los máximos goleadores del certamen. El protagonismo recae en Lionel Messi y Luis Díaz, separados por un solo gol, pero con varios delanteros más que intentarán sorprender en la última jornada.

Messi lidera la tabla con 8 goles y no estará presente en el cierre, ya que la Selección Argentina decidió darle descanso para el partido ante Ecuador. Luis Díaz, con 7 anotaciones, tendrá la oportunidad de superarlo cuando Colombia visite a Venezuela. El guajiro necesitará al menos un doblete para coronarse como goleador absoluto, aunque también deberá estar atento a lo que hagan sus perseguidores.

Tabla de goleadores de la Eliminatoria Sudamericana en la penúltima fecha

Con una fecha por disputarse, la clasificación de goleadores está así:

Lionel Messi (Argentina): 8 goles LUIS DÍAZ (COLOMBIA): 7 goles Miguel Terceros (Bolivia): 6 goles Darwin Núñez (Uruguay): 5 goles Enner Valencia (Ecuador): 5 goles Raphinha (Brasil): 5 goles Salomón Rondón (Venezuela): 5 goles

La diferencia entre el primero y el resto mantiene abierta la competencia, lo que convierte a la última jornada en un escenario cargado de expectativa.

Luis Díaz y la gran oportunidad frente a Venezuela

El extremo del Liverpool se ha convertido en el líder ofensivo de la Selección Colombia durante esta Eliminatoria. Con sus 7 goles, ha sido decisivo para que la Tricolor sellara la clasificación al Mundial con anticipación.

El partido contra Venezuela será clave para sus aspiraciones individuales. Un doblete lo llevaría a superar a Messi y coronarse como máximo goleador del certamen, algo inédito para un jugador colombiano en la historia de las Eliminatorias. Además, sus rivales directos como Miguel Terceros y Salomón Rondón estarán en acción, lo que añade tensión a la definición.

Los goles de Luis Díaz en esta Eliminatoria

Lucho Díaz no solo ha marcado goles, también los ha hecho en momentos cruciales y contra rivales de peso. Sus 7 anotaciones se reparten así:

2 a Brasil en Barranquilla , en una victoria histórica para Colombia.

, en una victoria histórica para Colombia. 1 a Chile en Barranquilla , asegurando tres puntos de local.

, asegurando tres puntos de local. 1 a Brasil en condición de visitante , confirmando su capacidad en escenarios difíciles.

, confirmando su capacidad en escenarios difíciles. 1 a Paraguay en Barranquilla , en un duelo directo por la clasificación.

, en un duelo directo por la clasificación. 1 a Argentina en Buenos Aires, demostrando su jerarquía frente al campeón del mundo.

Cada gol tuvo un impacto directo en la campaña de Colombia, lo que refuerza su valor como candidato al título de artillero.

Messi, el líder que no estará en la última fecha de la Eliminatoria

El capitán de Argentina, con 8 goles en la Eliminatoria, es el actual líder de la tabla. Sin embargo, no estará disponible para el partido frente a Ecuador en Quito, ya que acordó con el cuerpo técnico descansar después de asegurar la clasificación.

Esta ausencia abre el camino para que sus perseguidores puedan superarlo. En particular, Luis Díaz llega como el candidato principal, pero también hay margen para que jugadores como Miguel Terceros o Salomón Rondón escalen posiciones.

Otros aspirantes a quedarse con la cima de la tabla de goleadores de la Eliminatoria

Aunque la batalla parece centrada en Messi y Díaz, no se puede descartar a otros nombres de la tabla. El boliviano Miguel Terceros llega con 6 goles y podría alcanzar el liderato si firma un partido perfecto.

Más abajo aparecen delanteros de renombre como Darwin Núñez, Enner Valencia, Raphinha y Salomón Rondón, todos con 5 anotaciones. Si alguno de ellos logra una actuación estelar en la última jornada, podría dar un golpe inesperado en la carrera por el título de goleador.

La emoción de la última jornada en Sudamérica

La fecha final de la Eliminatoria no solo definirá posiciones en la tabla, sino que también coronará al máximo goleador del clasificatorio sudamericano rumbo al Mundial 2026.

Con Messi ausente, Luis Díaz tiene la gran oportunidad de escribir historia con la Selección Colombia y convertirse en el primer futbolista del país en cerrar una Eliminatoria como artillero absoluto. El reto será frente a Venezuela, en un partido que promete ser emocionante no solo por los puntos en juego, sino también por el desenlace de esta lucha goleadora.