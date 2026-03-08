Lionel Messi está otra vez al borde de un número que redefine su dimensión histórica. En la victoria de Inter Miami como visitante ante DC United por 1-2 en la MLS, el argentino volvió a marcar y dejó su cuenta en 899 GOLES OFICIALES. La próxima celebración convertirá esa marca en una cifra redonda.

El gol no solo fue decisivo en el resultado. También activó la cuenta regresiva hacia un nuevo momento épico en su carrera. Después de más de 20 años en la élite, Messi mantiene una regularidad que lo acerca a los 900 goles oficiales, un registro reservado para muy pocos en la historia del fútbol mundial.

Messi llegó a 899 goles oficiales en su carrera profesional

Con el tanto frente a DC United, Messi alcanzó los 899 goles oficiales entre clubes y selección. La cifra lo deja a solo uno de los 900, un umbral que representa longevidad, consistencia y un nivel competitivo sostenido durante más de dos décadas.

Desde su primer gol como profesional en mayo de 2005, Messi no ha dejado de ampliar su legado. Año tras año ha sumado anotaciones en distintas competiciones, ligas y contextos. El paso por el fútbol europeo, su protagonismo con la Selección Argentina y ahora su impacto en la MLS forman parte de una trayectoria que sigue creciendo.

El 899 no es solo un número más en la estadística. Es el anuncio de un momento que está por llegar y que volverá a colocarlo en el centro de la conversación global.

Goles de Messi por equipo: el recorrido hacia los 900

El reparto de los 899 goles oficiales muestra el camino completo de su carrera:

Barcelona: 672 goles

PSG: 32 goles

Inter Miami: 80 goles

Argentina: 115 goles

La etapa en el Barcelona fue la más prolífica, con 672 anotaciones que marcaron una era en el fútbol europeo. En el PSG sumó 32 tantos durante su experiencia en Francia. En Inter Miami ya acumula 80 goles, cifra que sigue en aumento y que ha sido clave en la consolidación del club en la MLS. Con la Selección Argentina registra 115 goles, siendo el máximo goleador histórico del combinado nacional. Cada uno de estos capítulos ha aportado a una cuenta que hoy roza los 900 y que continúa ampliándose.

Messi en Inter Miami: impacto inmediato y cifras dominantes en la MLS

El presente de Messi en el fútbol estadounidense confirma su vigencia. En 91 partidos disputados con Inter Miami suma 80 goles, 43 asistencias y 4 títulos. En total acumula 123 contribuciones directas de gol, superando la cantidad de partidos jugados en la MLS. Este dato resume su influencia ofensiva: participa en más de un gol por encuentro, ya sea marcando o asistiendo.

Desde su llegada, el equipo elevó su rendimiento competitivo y conquistó títulos que consolidaron el proyecto. La regularidad goleadora del argentino ha sido determinante en ese proceso. El gol ante DC United no solo incrementó su cuenta personal. También reafirmó que su impacto no depende de la liga o el contexto. La capacidad de definir partidos se mantiene intacta.

La carrera de Messi hacia los 900 goles oficiales

La proximidad a los 900 goles oficiales representa uno de los hitos más simbólicos en el fútbol moderno. Son marcas que trascienden generaciones y que solo unos pocos logran rozar. En el caso de Messi, el camino ha sido construido con constancia.

No se trata de una temporada extraordinaria aislada, sino de una producción sostenida desde 2005 hasta 2026. La vigencia es el rasgo distintivo de su trayectoria. Además de sus 899 goles, suma 408 asistencias oficiales, lo que eleva su total de contribuciones directas de gol a 1.307. Este volumen estadístico lo consolida como el jugador con más participaciones de gol registradas en la historia.

Un nuevo momento épico en la historia de Messi

Cada partido ahora tiene un componente histórico adicional. El próximo gol puede transformarse en una cifra que parecía irreal hace algunos años. Alcanzar los 900 goles oficiales significará añadir otro capítulo a una carrera que ya es legendaria.

El tanto ante DC United no solo fue decisivo en el marcador. Fue el paso previo a un nuevo momento épico. La leyenda de Messi sigue escribiéndose en tiempo real, y la próxima celebración puede convertirse en una escena que quedará grabada en la memoria del fútbol mundial.