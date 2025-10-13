La selección de Alemania continúa su camino en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, enfrentando a Irlanda del Norte este lunes 13 de octubre en el estadio Clearer Twist National Stadium at Windsor Park de Belfast, un escenario con capacidad para 18.500 espectadores. El partido comenzará a las 20:45 en España y 13:45 en Colombia, en el cierre de una jornada crucial del Grupo A, donde ambas selecciones marchan igualadas en puntos.

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann busca consolidarse como líder del grupo tras su convincente victoria sobre Luxemburgo. Enfrente estará una Irlanda del Norte sólida en casa, que ya sorprendió con victorias sobre Eslovaquia y Luxemburgo. Será un enfrentamiento cargado de historia y emoción, donde los germanos parten como favoritos, pero no pueden permitirse errores ante un rival que se hace fuerte con el apoyo de su afición.

Dónde ver HOY Irlanda del Norte vs Alemania por las Eliminatorias al Mundial 2026 en TV y ONLINE

El partido entre Irlanda del Norte y Alemania podrá verse en diferentes plataformas de televisión y streaming alrededor del mundo:

España: transmisión oficial por UEFA TV , disponible también online en la web y app de la UEFA.

transmisión oficial por , disponible también online en la web y app de la UEFA. Colombia y el resto de Sudamérica: cobertura a cargo de ESPN en TV y en Disney+ de manera online.

cobertura a cargo de en TV y en de manera online. México: disponible en los canales de Sky Sports e Izzi TV .

disponible en los canales de e . Estados Unidos: transmisión por FOX Sports y Amazon Prime Video.

Las señales ofrecerán cobertura completa con análisis, estadísticas y comentarios especializados sobre uno de los partidos más atractivos de la jornada clasificatoria europea.

Estadio y ambiente del partido: Windsor Park, la fortaleza de Belfast

El Clearer Twist National Stadium at Windsor Park, conocido históricamente como Windsor Park, será el escenario del compromiso. Este recinto, con una capacidad cercana a los 18.500 espectadores, es considerado una fortaleza para Irlanda del Norte, que ha logrado resultados históricos allí, incluyendo victorias en eliminatorias pasadas contra selecciones como Ucrania y República Checa.

El ambiente promete ser eléctrico. Las tribunas estarán repletas de hinchas vestidos de verde, en una noche donde cada balón disputado tendrá el peso de una final. Para Alemania, no será un desplazamiento sencillo: el clima húmedo y el césped británico suelen complicar a los equipos continentales.

Hora para ver Irlanda del Norte vs Alemania según el país

El horario del partido varía dependiendo de la región:

España: 20:45 horas

20:45 horas Colombia, Perú y Ecuador: 13:45 horas

13:45 horas México y Costa Rica: 12:45 horas

12:45 horas Argentina, Chile y Uruguay: 15:45 horas

15:45 horas Estados Unidos (Miami / Nueva York): 14:45 horas

14:45 horas Reino Unido e Irlanda del Norte: 19:45 horas

Cómo llegan Irlanda del Norte y Alemania a la cuarta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026

Ambas selecciones llegan igualadas en la tabla del Grupo A con 6 puntos en 3 partidos disputados, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo por la punta.

Irlanda del Norte, dirigida por Michael O’Neill, ha sorprendido con un rendimiento sólido y disciplinado. Venció a Luxemburgo (1-3) y Eslovaquia (2-0), mostrando una defensa ordenada y eficacia en la pelota parada. Su única derrota fue justamente ante Alemania (3-1) en la jornada inaugural, pero desde entonces ha mejorado su estructura táctica y ha ganado confianza, especialmente jugando en casa.

Por su parte, Alemania llega en buena forma tras golear a Luxemburgo (4-0) y recuperar terreno luego de un tropiezo inicial ante Eslovaquia (2-1). El conjunto de Nagelsmann ha encontrado equilibrio en el mediocampo con Leon Goretzka y Aleksandar Pavlović, mientras que jóvenes figuras como Florian Wirtz y Karim Adeyemi aportan dinamismo en ataque.

El entrenador alemán ha hecho rotaciones para mantener la frescura del plantel y aprovechar la versatilidad táctica del equipo, que alterna entre un 4-3-3 y un 3-4-2-1 dependiendo del rival.

Probables alineaciones de Irlanda del Norte y Alemania

Irlanda del Norte: Bailey Peacock-Farrell; Paddy McNair, Daniel Ballard, Trai Hume; Jamie Devenny, Isaac Price, Shea Charles, Alistair McCann, Conor Bradley, Jamie Reid y Ethan Galbraith. DT: Michael O’Neill.

Alemania: Oliver Baumann; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum; Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka, Florian Wirtz, Serge Gnabry, Karim Adeyemi; Nick Woltemade. DT: Julian Nagelsmann.

Alemania, con la mira en el liderato del Grupo A

Con Florian Wirtz y Serge Gnabry como referentes en la creación, Alemania buscará su tercera victoria consecutiva en la clasificación para el Mundial 2026. El reto estará en mantener su solidez defensiva ante un equipo norirlandés que explota bien los contragolpes y el juego aéreo.

Para los locales, el objetivo es claro: sumar al menos un punto para mantenerse en la pelea por el segundo lugar del grupo y seguir soñando con volver a un Mundial. El resultado de este encuentro puede marcar el rumbo de ambos equipos en su camino hacia Norteamérica 2026.