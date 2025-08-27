La Leagues Cup 2025 entra en su recta decisiva con un duelo vibrante: Inter Miami vs Orlando City, clásico del estado de Florida que esta vez tiene en juego un cupo en la gran final. El partido se jugará este miércoles 27 de agosto a las 8:30 p.m. en Miami, 6:30 p.m. en México y 7:30 p.m. en Colombia, con transmisión exclusiva en Apple TV a través del servicio MLS Season Pass.

El equipo dirigido por Javier Mascherano recupera a Lionel Messi, quien se perdió los últimos dos compromisos por una molestia muscular, mientras que Orlando City, con el colombiano Luis Fernando Muriel como figura, quiere dar el golpe y alcanzar la primera final internacional de su historia.

Dónde ver Inter Miami vs Orlando City en TV y online

El clásico entre Inter Miami y Orlando City se podrá ver únicamente a través de Apple TV (MLS Season Pass), el servicio oficial de transmisión de la Leagues Cup.

Colombia y el resto de Sudamérica: transmisión online por Apple TV (suscripción activa).

transmisión online por (suscripción activa). México y Centroamérica: disponible en Apple TV .

disponible en . España y resto de Europa: transmisión global por la misma plataforma.

transmisión global por la misma plataforma. Estados Unidos: también en Apple TV, en exclusiva para suscriptores.

Dónde se juega el partido de la semifinal de la Leagues Cup

El encuentro tendrá lugar en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, la casa de Inter Miami. Este escenario, con capacidad para más de 21 mil espectadores, recibirá el clásico de Florida en el marco de una semifinal que promete emociones de principio a fin.

Probables alineaciones de Inter Miami y Orlando City

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Orlando City: Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, David Brekalo; Eduard Atuesta, César Araujo, Marco Pasalic, Martín Ojeda, Iván Angulo; Luis Fernando Muriel. DT: Óscar Pareja.

Noticias del partido entre Inter Miami y Orlando City

El gran atractivo para este compromiso es el regreso de Lionel Messi. El argentino se ausentó por precaución en los últimos dos encuentros, tras sufrir una molestia muscular en el choque ante Necaxa. Ahora, totalmente recuperado, liderará la ofensiva junto a Luis Suárez y Tadeo Allende. Inter Miami llega motivado luego de eliminar en cuartos de final a Tigres de México, mostrando solidez en su juego colectivo.

Orlando City, dirigido por Óscar Pareja, atraviesa un momento irregular. Cayó goleado 5-1 ante Nashville en su último encuentro de la MLS, pero en la Leagues Cup ha mostrado su mejor versión. Eliminó al Toluca, campeón vigente de la Liga MX, y cuenta con una destacada legión colombiana: Luis Fernando Muriel, autor de goles decisivos; Eduard Atuesta, clave en el mediocampo; Iván Angulo, con desequilibrio por las bandas; y el joven Nicolás Rodríguez, con minutos en el ataque.

A qué hora es el partido país por país

Es la semifinal de un certamen internacional que tiene estos horarios en diferentes países:

Colombia, Perú y Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. México: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Estados Unidos (EST): 8:30 p.m.

8:30 p.m. España: 3:30 a.m. (jueves 28 de agosto).

Lo que está en juego entre Inter Miami y Orlando City

El ganador del Inter Miami vs Orlando City avanzará a la final de la Leagues Cup 2025, donde se enfrentará al vencedor de la otra semifinal. Para Inter Miami sería la oportunidad de disputar su segunda final internacional con Messi como líder, mientras que Orlando busca hacer historia y conquistar su primer título internacional.