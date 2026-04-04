La FA Cup ofrece uno de los partidos más atractivos de su calendario con el cruce entre Manchester City y Liverpool. Dos potencias del fútbol inglés se enfrentan en los cuartos de final, en un duelo que bien podría ser una final anticipada.

El encuentro se disputará el sábado 4 de abril y tendrá transmisión internacional en televisión y plataformas digitales. Acá todos los detalles sobre dónde ver Manchester City vs Liverpool en vivo, los horarios por país, las probables alineaciones, el camino de ambos equipos en la FA Cup y el historial reciente entre ellos.

¿A qué hora es Manchester City vs Liverpool? Horarios por país

El partido se jugará en los siguientes horarios:

España: 12:45

12:45 Colombia: 06:45

06:45 Inglaterra: 11:45

11:45 México (CDMX): 05:45

05:45 Argentina: 07:45

07:45 Chile: 07:45

07:45 Estados Unidos (ET): 06:45

06:45 Estados Unidos (PT): 03:45.

Dónde ver Manchester City vs Liverpool en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en los siguientes canales y plataformas:

España: canales M+ Vamos (8 y 50), M+ #Vamos Bar (304) y Movistar Plus+ Lite.

canales M+ Vamos (8 y 50), M+ #Vamos Bar (304) y Lite. Colombia y resto de Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium .

y . México: HBO Max .

. Estados Unidos: ESPN Deportes en Fubo Sports .

en . Inglaterra: Sky Sports.

Las plataformas digitales permiten seguir el encuentro en vivo desde dispositivos móviles, Smart TV o computadores, según la región.

El estadio para los cuartos de final de la FA Cup: City of Manchester Stadium

El compromiso se disputará en el City of Manchester Stadium, con capacidad para más de 52.000 espectadores. Conocido también como Etihad Stadium, es la casa del Manchester City y uno de los escenarios más modernos del fútbol inglés. La localía será un factor relevante en un cruce que suele definirse por detalles mínimos.

Cómo llegaron Manchester City y Liverpool a los cuartos de final de la FA Cup

Manchester City avanzó con autoridad en las rondas previas. Eliminó a Exeter City (10-1), Salford City (2-0) y Newcastle United (1-3), mostrando contundencia ofensiva y rotación efectiva en su plantel.

Liverpool también superó sus compromisos con solvencia. Dejó en el camino a Barnsley (4-1), Brighton & Hove Albion (3-0) y Wolverhampton (1-3), consolidando un rendimiento sólido tanto en defensa como en ataque.

Historial reciente entre Manchester City y Liverpool

El historial reciente entre ambos muestra un equilibrio total. En sus últimos cinco enfrentamientos oficiales, Manchester City ha conseguido dos victorias, Liverpool también ganó en dos ocasiones y se registró un empate.

El duelo más reciente se disputó el 8 de febrero de 2026 en la Premier League, con victoria del Manchester City por 1-2 en Anfield, resultado que confirmó la paridad competitiva entre ambos proyectos.

Cuántas veces ganaron la FA Cup Manchester City y Liverpool

Manchester City conquistó la FA Cup en 7 ocasiones. Su título más reciente fue en 2023 y volvió a disputar la final en 2025, aunque cayó ante Crystal Palace.

Liverpool, por su parte, suma 8 coronaciones en la competición. La más reciente fue en 2022, lo que lo mantiene como uno de los clubes más exitosos en la historia del torneo.

Probables alineaciones de Manchester City vs Liverpool

Manchester City: James Trafford; Matheus Nunes, Marc Guéhi, Abdukodir Khusanov, Rayan Ait-Nouri; Rodri, Nico O’Reilly, Bernardo Silva; Jérémy Doku, Antoine Semenyo; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah y Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

Ficha del partido Manchester City vs Liverpool

Competencia: FA Cup – Cuartos de final

Fecha: Sábado 4 de abril

Hora: 12:45 (España) | 06:45 (Colombia)

Estadio: City of Manchester Stadium, Manchester

Capacidad: Más de 52.000 espectadores.