La Fecha 37 del Brasileirao 2025 puede ser histórica para Flamengo, que llega a esta jornada con la posibilidad real de coronarse campeón anticipado. El equipo dirigido por Filipe Luis, ya ganador de la Copa Libertadores, enfrenta a Ceará en un duelo determinante que se jugará este miércoles 3 de diciembre, desde las 21:30 en Brasil y 19:30 en Colombia, en el imponente estadio Maracaná.

Más de 78 mil espectadores se preparan para una noche que podría significar un nuevo título del Mengão en el fútbol brasileño. Con un ambiente de fiesta, un presente arrollador y un rival que llega obligado a sumar, este partido promete ser uno de los más emotivos del cierre de temporada.

Dónde ver Flamengo vs Ceará: TV y plataformas online

La transmisión del partido estará disponible en varios países a través de estas señales oficiales:

Brasil: TV Globo, Premiere y GeTV (YouTube)

Colombia: Globo Internacional

Estados Unidos: Fanatiz.

Detalles del partido: Flamengo vs Ceará

Competencia: Brasileirao 2025 – Fecha 37

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro, Brasil)

Fecha: Miércoles 3 de diciembre de 2025

Hora: 19:30 en Colombia | 21:30 en Brasil

Transmisión TV: TV Globo, Premiere (Brasil); Globo Internacional (Colombia)

Transmisión online: GeTV (YouTube), Fanatiz (Estados Unidos)

Estadio Maracaná: escenario de una posible consagración de Flamengo

El encuentro se jugará en el legendario estadio Maracaná, uno de los templos del fútbol mundial y casa de las jornadas más memorables del Flamengo. Con capacidad para más de 78.000 aficionados, será el marco ideal para un partido que podría definir al campeón del Brasileirao.

La atmósfera promete ser electrizante: banderas, cánticos, mosaicos y el apoyo incondicional de la nación rubro-negra para empujar a su equipo hacia un nuevo título.

¿Por qué Flamengo puede ser campeón HOY?

El Mengao llega a esta fecha con un panorama inmejorable:

Es el líder del Brasileirao con 75 puntos .

con . Le lleva 5 de ventaja a Palmeiras , su único perseguidor.

, su único perseguidor. Restan dos jornadas, por lo que ganar lo deja fuera del alcance matemático.

Flamengo será campeón si gana, sin depender de ningún otro resultado. También podría coronarse si empata o pierde, siempre y cuando Palmeiras no gane su partido de la fecha. La campaña del Mengao ha sido sobresaliente en todos los aspectos, coronándose campeón de América y dominando el torneo local con una combinación de jerarquía ofensiva, solidez defensiva y un plantel amplio que se adaptó perfectamente al plan de Filipe Luis.

Probables alineaciones del partido Flamengo vs Ceará

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal y Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon, Nicolas; Dieguinho, Zanocelo, Lucas Mugni; Antonio Galeano, Fernandinho y Pedro Raul. DT: Léo Condé.

El equipo visitante llega con la necesidad de sumar para alejarse de la parte baja, por lo que no será un rival sencillo. Sin embargo, la presión del Maracaná y la superioridad futbolística de Flamengo podrían inclinar la balanza.