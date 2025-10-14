La leyenda de Cristiano Ronaldo sigue escribiéndose partido a partido. Esta vez, el portugués firmó un doblete ante la Selección de fútbol de Hungría por las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026 y con ello alcanzó un registro histórico: se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Eliminatorias Mundialistas. Con sus dos anotaciones llegó a 41 goles, superando al legendario Carlos Ruiz (39).

Además, con estos tantos Cristiano llegó a 948 goles oficiales en toda su carrera profesional. Está a solo 52 de alcanzar la barrera de los 1000 goles, un número que ningún futbolista ha conseguido en competiciones oficiales.

Cristiano Ronaldo rompe un récord histórico en Eliminatorias

Durante casi una década, Carlos “El Pescadito” Ruiz mantuvo el récord de más goles en Eliminatorias. Pero Cristiano Ronaldo, con su consistencia y capacidad goleadora intactas, lo superó con su doblete ante Hungría. El portugués alcanzó 41 anotaciones en partidos clasificatorios a Copas del Mundo, un registro que lo coloca en la cima de esta estadística global.

Desde su debut en Eliminatorias rumbo al Mundial 2006, Cristiano ha estado presente en seis procesos clasificatorios, marcando en todos ellos. Lo que comenzó como un joven goleador en Lisboa hoy se ha transformado en una máquina histórica de romper redes y registros internacionales.

El impresionante registro goleador de Cristiano Ronaldo

El doblete ante Hungría no solo lo dejó como máximo goleador de Eliminatorias, también fortaleció su impresionante cuenta personal: 948 goles oficiales a lo largo de su carrera profesional. Su marca incluye tantos en ligas europeas, torneos continentales, Champions League y, por supuesto, con su selección nacional.

Este es el desglose de sus goles por equipos:

Real Madrid CF : 450 goles

: 450 goles Manchester United F.C. : 145 goles

: 145 goles Selección de fútbol de Portugal : 143 goles

: 143 goles Al Nassr FC : 104 goles

: 104 goles Juventus FC : 101 goles

: 101 goles Sporting Clube de Portugal: 5 goles

A cuántos goles de los 1000 está Cristiano Ronaldo

El gran objetivo personal de Cristiano Ronaldo está a la vista: llegar a 1000 goles oficiales. Con 948 ya en su cuenta, el portugués necesita 52 más para convertirse en el primer jugador en lograrlo en la historia moderna del fútbol.

Este número lo ubicaría en un terreno inexplorado incluso para otros gigantes como Lionel Messi, Pelé y Romário. A sus 40 años, el capitán de Portugal demuestra que su vigencia goleadora no tiene fecha de caducidad.

Un goleador eterno con la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo ha construido gran parte de su leyenda con la Selección de fútbol de Portugal. Ha disputado más de 200 partidos internacionales y suma 143 goles, siendo el máximo goleador histórico de selecciones nacionales.

Su doblete ante Hungría se suma a una lista interminable de actuaciones determinantes con la camiseta de su país. En las Eliminatorias rumbo a 2026, lidera nuevamente la tabla de artilleros y Portugal camina con paso firme hacia una nueva cita mundialista.

Cristiano Ronaldo y su vigencia a los 40 años

Lo que está consiguiendo Cristiano Ronaldo va más allá de los goles. Su permanencia en la élite con 40 años es un testimonio de su disciplina, preparación física y mentalidad competitiva. Pese al paso del tiempo, sigue siendo protagonista en su selección y en Al Nassr FC, su club en la Saudi Pro League.

Cristiano ha logrado sostener un rendimiento que pocos jugadores alcanzan en su etapa final como profesionales. Hoy no solo está cerca de los 1000 goles, también de agrandar aún más un legado que ya es legendario.

El camino a los 1000 goles: lo que viene para CR7

Entre los partidos de Eliminatorias con Portugal y su calendario con Al Nassr, Cristiano tendrá muchas oportunidades para seguir sumando. Si mantiene su ritmo actual, podría alcanzar los 1000 goles oficiales antes de que termine 2026.

Cada anotación lo acerca más a un número que no solo marcará su carrera, sino también la historia del fútbol. Cristiano Ronaldo ya no compite solo con otros jugadores: compite con la eternidad.

Un legado que trasciende generaciones

Cristiano Ronaldo ha batido récords en Champions League, Eurocopa, Eliminatorias, clubes y selección. Ha sido máximo goleador en múltiples temporadas, ha levantado títulos con todos sus equipos y ha inspirado a millones de futbolistas alrededor del mundo.

Este nuevo récord en Eliminatorias y su inminente llegada a los 1000 goles son solo otra muestra de que estamos presenciando la carrera de un jugador irrepetible. Su legado seguirá siendo tema de conversación incluso cuando ya no esté en las canchas.

Cristiano Ronaldo, la leyenda que no se apaga

Cada gol que anota lo mantiene en la cima. Cada récord que rompe amplía su leyenda. Cristiano Ronaldo es, a esta altura, sinónimo de historia viva del fútbol. Con 948 goles y un récord exclusivo en Eliminatorias, el próximo gran hito -los 1000 goles- ya aparece en el horizonte.

Su historia no ha terminado. Al contrario, cada partido es una página nueva en una de las carreras más impresionantes que haya visto este deporte.