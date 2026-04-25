Se viene la presentación en casa de Ángel Guillermo Hoyos al frente del Inter Miami CF ante el New England Revolution, en el marco de la Jornada 10 de la MLS desde el Nu Stadium. El equipo de Florida ha marcado una clara tendencia en este enfrentamiento reciente, imponiéndose en cuatro de los últimos cinco duelos frente al conjunto de Boston, lo que refuerza la expectativa de un nuevo triunfo para Las Garzas.

Inter Miami vs New England Revolution: horarios y plataformas Online HOY EN VIVO

Horarios: Colombia: 6:30 p.m. México: 5:30 p.m. Miami: 7:30 p.m. Argentina: 8:30 p.m. España: 1:30 a.m. del domingo 25 de abril

Transmisión HOY: Streaming: MLS Season Pass en Apple TV Alternativa: Prime Video (algunos encuentros de la jornada)



Inter Miami, en racha y con estreno de DT en casa

El Inter Miami CF atraviesa uno de sus mejores momentos recientes. El equipo acumula 10 partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones, una racha que se extiende desde la primera jornada, cuando cayó ante Los Angeles FC.

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Este contexto potencia el atractivo del encuentro, ya que además será la primera presentación como local de Ángel Guillermo Hoyos, en un escenario donde el equipo todavía no ha logrado imponerse. El objetivo es claro: sostener la dinámica positiva y trasladarla al Nu Stadium.

Un rival exigente en la Conferencia Este

El New England Revolution también llega en buena forma, consolidado como uno de los protagonistas de la Conferencia Este. Su reciente victoria ante Atlanta United, con una destacada actuación de Carles Gil, lo mantiene en la parte alta de la tabla con aspiraciones firmes.

El conjunto visitante ocupa los primeros puestos y cuenta con un partido pendiente, lo que lo convierte en un rival directo en la lucha por el liderato. Su capacidad ofensiva y orden táctico lo hacen un adversario que puede complicar incluso en condición de visitante.

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Bajas y decisiones disciplinarias en Miami

En la previa del partido, el Inter Miami CF afronta una ausencia importante. El mediocampista Yannick Bright no estará disponible tras una sanción impuesta por la MLS, derivada de la violación de la Política de No Discriminación durante un encuentro anterior.

A la suspensión inicial por tarjeta roja se suma un segundo partido de castigo, que deberá cumplir precisamente en este compromiso ante New England, lo que obliga al cuerpo técnico a reorganizar el mediocampo.

Un duelo con tendencia favorable para las Garzas

El historial reciente favorece claramente al Inter Miami CF, que ha sabido imponerse con autoridad en los enfrentamientos directos. A esto se suma el impulso de su racha invicta, factores que lo posicionan como favorito en la previa.

Sin embargo, el buen momento del New England Revolution anticipa un partido competitivo, con dos equipos que llegan en forma y con aspiraciones en la parte alta de la tabla.

Inter Miami vs New England Revolution: Alineaciones probables

Inter Miami (4-1-3-2):

Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maxi Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo de Paul; Tadeo Allende, Telasco Segovia, Mateo Silvetti; Lionel Messi y Germán Berterame

Entrenador: Ángel Guillermo Hoyos

New England (4-3-3):

Matt Turner; Ilay Feingold, Ethan Kohler, Mamadou Fofana, Will Sands; Brooklyn Raines, Carles Gil, Alhassan Yusuf; Luca Langoni, David Turgeman y Griffin Yow

Entrenador: Marko Mitrović