Este sábado, River Plate recibe a Aldosivi en el Monumental por la jornada 16 del Torneo Apertura, en un partido marcado por la necesidad de reacción del equipo local. El Millonario llega golpeado tras la derrota en el Superclásico ante Boca, un resultado que cortó su invicto desde la llegada de Eduardo Coudet. Enfrente estará un Tiburón urgido, que todavía no ha ganado en el campeonato y pelea por sostener la categoría.

River vs Aldosivi: TV y plataformas Online en vivo y en directo HOY

Colombia: 7:30 p.m. | ESPN y Disney +

7:30 p.m. | ESPN y Disney + Argentina: 9:30 p.m. | TNT Sports (Pack Fútbol)

9:30 p.m. | TNT Sports (Pack Fútbol) EE.UU: 8:30 p.m. | TyC Internacional y Fubo TV

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River, herido pero aún en la pelea

La caída ante Boca no solo significó un golpe emocional para River Plate, sino también el fin de una racha de nueve partidos sin perder. Fue la primera derrota del ciclo de Coudet, que hasta entonces había logrado sostener una dinámica positiva tanto en resultados como en rendimiento.

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A pesar de ello, el equipo se mantiene en el segundo lugar de la Zona B, aunque con una diferencia que se amplió respecto al líder Independiente Rivadavia. La pelea por el primer puesto sigue abierta, pero obliga al conjunto de Núñez a ganar lo que le queda y depender de otros resultados.

Rotaciones en puerta pensando en la Sudamericana

El calendario empieza a pesar y en River ya miran de reojo su próximo compromiso por la Copa Sudamericana. El duelo ante Red Bull Bragantino condiciona algunas decisiones, por lo que no se descartan cambios en la formación titular.

La lesión de Sebastián Driussi obliga a una variante en ataque, mientras que también podrían darse ajustes en la defensa para administrar cargas y evitar riesgos innecesarios en un tramo decisivo del semestre.

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Aldosivi, con la urgencia al límite

El presente de Aldosivi es complejo. Con apenas siete puntos, el equipo se ubica en la parte baja de la tabla y está comprometido en la lucha por la permanencia. La necesidad de sumar es inmediata si quiere salir de la zona de descenso.

El empate reciente ante Racing dejó algunas señales positivas, pero no alcanza en términos de tabla. El equipo dirigido por Israel Damonte sabe que necesita dar un golpe inesperado para cambiar su panorama.

Un historial adverso para el Tiburón

El Monumental ha sido históricamente un escenario complicado para Aldosivi. En sus cinco visitas, nunca logró ganar y sufrió derrotas contundentes, incluyendo goleadas marcadas en distintas competiciones.

Su único resultado positivo en ese estadio fue un empate en 2015. Aunque existe un antecedente de victoria ante River, este se dio en otro escenario y en un contexto diferente, lo que refuerza la dificultad del desafío que tiene por delante.

River vs Aldosivi: probables formaciones

River Plate:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Maximiliano Salas

Entrenador: Eduardo Coudet

Aldosivi:

Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; Nicolás Cordero

Entrenador: Israel Damonte