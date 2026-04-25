El Arsenal está obligado a reaccionar. La reciente derrota ante el Manchester City, que le costó el liderato de la Premier League tras varios meses en la cima, dejó una sensación de golpe duro en un momento crítico de la temporada. Sin margen para errores, el equipo sabe que debe levantarse de inmediato si quiere seguir soñando con el título.

Este sábado 25 de abril, los Gunners reciben al Newcastle United por la fecha 34 con la necesidad de sumar tres puntos que les permitan recuperar terreno en la lucha por el campeonato. La tabla no da respiro: ambos equipos están igualados en puntos y diferencia de gol, pero el City mantiene ventaja por mayor cantidad de tantos anotados.

ADVERTISEMENT

Arsenal FC vs Newcastle United: TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Colombia: 11:30 a.m. | Disney +

11:30 a.m. | Disney + España: 6:30 a.m. | DAZN, DAZN1, Movistar+ y Movistar Plus+

6:30 a.m. | DAZN, DAZN1, Movistar+ y Movistar Plus+ México: 10:30 a.m. | FOX México y FOX One

10:30 a.m. | FOX México y FOX One Argentina: 1:30 p.m. | ESPN y Disney +

1:30 p.m. | ESPN y Disney + EE.UU: 12:30 medio día | USA Network, Telemundo Deportes, UNIVERSO, TeleXitos y SiriusXM FC

Un partido que define mucho más que tres puntos

El contexto convierte este encuentro en una prueba emocional para el Arsenal. Las últimas semanas han mostrado a un equipo irregular, especialmente cuando pierde el control del juego o del marcador. Esa fragilidad puede ser un factor que el rival intente explotar.

El Newcastle United, sin la presión directa por el título, llega con la posibilidad de jugar con mayor libertad. En ese escenario, puede aprovechar los momentos en los que el local deba arriesgar más de la cuenta.

Arsenal, con más peso en las áreas

Más allá de las dudas recientes, el Arsenal cuenta con herramientas suficientes para imponer condiciones. Su capacidad ofensiva y la calidad individual en el último tercio suelen marcar diferencias, especialmente ante equipos que presentan inconsistencias.

ADVERTISEMENT

El partido se perfila como más equilibrado de lo que sugiere la tabla, con tramos en los que ambos equipos puedan generar peligro. Sin embargo, el conjunto londinense aparece con una ligera ventaja por su jerarquía y profundidad.

Bajas y regresos que marcan la previa

En el equipo de Mikel Arteta, hay señales positivas. Martin Ødegaard ya está recuperado y suma minutos tras sus molestias, mientras que jugadores como Bukayo Saka y Jurrien Timber se acercan a su regreso, con opciones de aparecer desde el banco. Riccardo Calafiori también volvió a entrenar, aunque su presencia no está garantizada. La única ausencia confirmada es la de Mikel Merino.

En el Newcastle United, el panorama es más complejo. Las bajas en defensa obligan a reconfigurar la última línea, con ausencias confirmadas como Fabian Schär y Emil Krafth, además de la situación física de Tino Livramento. A esto se suman la baja de Anthony Gordon y la suspensión de Joelinton.

Como noticia alentadora, Bruno Guimarães está disponible nuevamente y su regreso resulta clave para equilibrar al equipo en la mitad de la cancha.

Arsenal vs Newcastle: probables alineaciones

Arsenal (4-2-3-1):

David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice; Eberechi Eze, Martin Ødegaard, Noni Madueke; Kai Havertz

Entrenador: Mikel Arteta

Newcastle (4-2-3-1):

Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Lewis Miley; Jacob Murphy, William Osula, Harvey Barnes

Entrenador: Eddie Howe