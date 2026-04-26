La noche del sábado en Colombia tiene un sello especial. En medio de reuniones familiares, cenas y espacios de descanso, miles de hogares se conectan con una tradición profundamente arraigada: seguir el sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos más representativos de la lotería nacional.

Puntual sobre las 10:40 p.m., la expectativa se centra en el esperado premio mayor de $15.000 millones, cifra que mantiene el rating en lo más alto cada fin de semana. Este sábado 25 de abril de 2026, la ilusión volvió a recorrer el país con un nuevo resultado.

ADVERTISEMENT

Resultado Premio Mayor de la Lotería de Boyacá – 25 de abril

Este fue el resultado del Premio Mayor por $15.000 millones

Número Ganador: 9894

Serie: 071

El peso de la constancia: jugar con disciplina

Uno de los hábitos más comunes entre los jugadores frecuentes de chances y loterpias es la constancia. Muchas personas eligen un número y lo mantienen durante varios sorteos, confiando en que en algún momento pueda resultar ganador.

Este enfoque no cambia las probabilidades, pero sí permite una participación más organizada dentro de la lotería. La constancia evita decisiones impulsivas y ayuda a mantener un control más claro sobre las jugadas realizadas.

ADVERTISEMENT

Además, para muchos, jugar siempre el mismo número tiene un componente emocional, ligado a fechas especiales o cifras significativas. Esto convierte cada participación en una experiencia más personal dentro del la Lotería de Boyacá.

Revisar bien el resultado: un paso clave que no se debe omitir

Aunque parezca obvio, uno de los errores más frecuentes en los juegos chance y lotería es no verificar correctamente el resultado del sorteo. Confundir cifras, no revisar secos y aproximaciones o interpretar mal el orden del número puede llevar a perder un premio.

Por eso, es recomendable:

Comparar número por número con el resultado oficial

Verificar el orden exacto de las cifras

Revisar con calma todos los secos

Tomarse unos minutos para hacer esta verificación con calma puede evitar errores y asegurar que, en caso de haber ganado, el proceso de cobro se realice sin inconvenientes dentro del sistema de lotería en Colombia.