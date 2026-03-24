El presente de Álvaro Montero en Vélez Sarsfield no solo es positivo en lo deportivo, sino que empieza a tener consecuencias claras en lo contractual. El arquero colombiano, hoy consolidado como titular en el club argentino, se perfila como una inversión que el equipo de Liniers está decidido a asegurar cuanto antes.

Y en ese escenario, ya se conocen detalles clave del dinero que aún debe pagarle Vélez a Millonarios FC para quedarse definitivamente con sus derechos.

Un rendimiento que aceleró la decisión

El 2026 de Álvaro Montero ha sido sólido. Con continuidad, seguridad bajo los tres palos y actuaciones determinantes, el guardameta se ha ganado su lugar en el once titular.

Sus números respaldan ese momento:

13 partidos disputados

12 como titular

Protagonismo en la campaña actual de Vélez Sarsfield

Este nivel no solo lo posiciona como pieza clave en su club, sino que además le permitió volver a ser considerado en la Selección Colombia, con convocatorias recientes para amistosos internacionales.

El contexto es claro: Montero está en uno de los mejores momentos de su carrera.

Montero y Vélez: la cifra que define su futuro

Desde Argentina, el medio partidista Sábado Vélez reveló información clave sobre la operación entre clubes.

La opción de compra por Álvaro Montero está fijada en:

1.4 millones de dólares

Sin embargo, hay un detalle importante que ajusta ese valor:

Se descuentan 400 mil dólares ya abonados por el préstamo

Es decir, el monto restante que debería pagar Vélez Sarsfield a Millonarios FC sería cercano a:

1 millón de dólares

Además, el club argentino puede ejecutar esa opción en cualquier momento, teniendo como fecha límite el 30 de junio de 2026.

💰 La opción de compra de Álvaro Montero se puede ejecutar en cualquier momento, no tiene fecha. 💵 La misma está valuada en U$S1.400.000, pero de hacer uso de ella se restan U$S400.000 del cargo del préstamo ya abonado. 📝 En caso de que #Vélez decida comprar su ficha, su… pic.twitter.com/WqFOMkYapk — Sábado Vélez (@sabadovelezok) March 23, 2026

Movimiento estratégico antes del Mundial

La intención de Vélez no pasa solo por el presente. También hay una lectura a futuro.

En la interna del club consideran que Álvaro Montero, a punto de cumplir 31 años, está entrando en una etapa ideal para los arqueros: madurez, experiencia y máximo rendimiento competitivo.

A eso se suma otro factor determinante:

La alta probabilidad de que sea convocado por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

Por eso, el plan sería claro:

Ejecutar la compra antes del Mundial

Evitar una posible revalorización del jugador tras el torneo

La apuesta tiene doble vía: asegurar un arquero de jerarquía o proyectar una futura venta a mejor precio.

En Millonarios, una salida que sigue generando debate

Cuando Millonarios FC cedió a Montero a préstamo en junio de 2025, la decisión no pasó desapercibida entre los hinchas.

Las posturas se dividieron:

Un sector consideró que el arquero no debía salir , por su liderazgo y rendimiento

, por su liderazgo y rendimiento Otro grupo entendió su salida como una oportunidad válida, pero cuestionó el valor de la negociación

Hoy, con su consolidación en Argentina y la inminente compra definitiva, ese debate vuelve a tomar fuerza.

Millonarios y Montero: el regreso que se aleja definitivamente

Con este panorama, todo indica que Álvaro Montero no volverá en el corto plazo a Millonarios.

La decisión de Vélez Sarsfield parece encaminada y el negocio está cerca de cerrarse en términos definitivos.

Para el club argentino, se trata de asegurar una pieza clave.

Para el equipo embajador, de confirmar una salida que, aún hoy, sigue dejando opiniones divididas.

Y en medio de todo, un nombre que sigue creciendo: el de un arquero que, en silencio, se acerca cada vez más a la élite internacional.