Rodrigo Ureña marca su primer gol con América de Cali

¡Y qué golazo! El chileno le anotó a Jéfersson Martínez (Atlético Bucaramanga) en un partido que empezó en la suplencia. El DT de América de Cali se la jugó por él para reemplazar al lesionado Cristian Arrieta y al rato marcó.

Luego de haber sido titular en el partido ante Internacional de Porto Alegre en la Copa Libertadores, hubo rotación en el equipo de América de Cali. La decisión de Juan Cruz Real estuvo en darles la posibilidad a algunos futbolistas que no venían jugando y por eso para el lateral derecho la opción fue para Cristian Arrieta.

Infortunadamente para él su tiempo en cancha fue corto. A los 36 minutos se lastimó. Pidió el cambio y la opción por la que se la jugó el DT Juan Cruz Real fue la de incluir en el campo de juego al chileno Rodrigo Ureña. Nuevamente su oportunidad en cancha sería para jugar como lateral derecho.

El primer gol de Rodrigo Ureña con América de Cali

En una de sus primeras intervenciones en el juego, el chileno fue el ataque. ¡América de Cali salió con sus dos laterales para hacer daño! Y lo hizo. En un centro largo de Nicolás Giraldo sobre el cierre del primer tiempo, el que buscó tener contacto con el balón fue Rodrigo Ureña.

Se ubicó estratégicamente y sorprendió. ¡Remate de primera intención! Y golazo. Sorprendió a todos. Terminó marcando con el balón pegando en el palo y entrando a la portería con mucha fortaleza. Fue el tanto del 1-0 de América de Cali sobre Atlético Bucaramanga en partido de la Fecha 9 en la Liga 2020.

Séptimo tanto en la carrera de Rodrigo Ureña

El chileno no había tenido la oportunidad de anotar en el fútbol colombiano ni tampoco a nivel internacional con la camiseta escarlata, pero eso no quiere decir que no supiera hacerlo. De hecho llegó a América de Cali tras una temporada en la que anotó 3 veces con la camiseta de Cobresal.

Rodrigo Ureña les anotó a Unión Española (2) y Everton. Además tiene goles en su anterior paso por dicho equipo (2015) y 1 en la experiencia con Deportes Temuco en 2017. Ahora empezó su cuenta con América de Cali.