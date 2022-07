Verificar pagos del Ingreso Solidario en Su Red

Su Red es una de las entidades aliadas con que cuenta el Ingreso Solidario, cuando se programan pagos del Ingreso Solidario a los no bancarizados.

Se entiende por este grupo de beneficiarios a todos aquellos que no tienen cuenta de ahorros o digital. No hacen parte del sistema financiero. O si cuentan con algún producto, tuvieron problemas en algún giro y los pasaron al grupo de los no bancarizados.

Para estos casos en concreto el procedimiento a seguir con el Ingreso Solidario es estar atentos a las fechas de pago, entregadas en Prosperidad Social, en lo posible con suficiente tiempo de antelación al inicio del periodo de pagos.

Para el caso específico del Ingreso Solidario de julio y agosto estos giros se entregan desde el 25 de julio y el ciclo se extiende hasta el 8 de agosto. Hay fecha límite en el caso de los no bancarizados, para que estos no se queden sin dejar de cobrar el incentivo correspondiente.

Pagos del Ingreso Solidario en Su RED

De esta forma, quienes cobran en Su RED están a tiempo de ir por el incentivo. Para facilitar esta labor e ir cuanto de verdad tenga la certeza de que el dinero se encuentra disponible, el beneficiario del Ingreso Solidario accede a una consulta online, en la misma web oficial de dicha entidad.

Buscan en https://www.sured.com.co/consulta-de-subsidio/, que es el link destinado en Su RED para quienes buscan información de pagos por concepto de programas sociales.

Consulte los puntos habilitados. Si tienen algún problema utilicen el chat o comuníquense con la Línea nacional: 01 8000 966 999 Bogotá (+57 7431414). desde tu Cel #596 (Movistar, Claro y Tigo).

Sistema de tarifas en el Ingreso Solidario

Esta es una modalidad que entró en vigor con el giro de estos meses. Consiste en pagos superiores a los $400.000, con tope de $435.000, según el Grupo del Sisbén en el cual fueron clasificados, así como el número de personas integrantes de dicho hogar.