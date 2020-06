César Torres, DT de Alianza Petrolera, revela contactos de su representante con América de Cali





Otro nombre que aparece en las opciones de América de Cali a futuro es el de César Torres (43 años), entrenador que varias veces fue rival con Universitario de Popayán y Alianza Petrolera. Su perfil está siendo analizado en el elenco escarlata.

Así lo contó en entrevista con Futbolred: “Es algo que me alegra, para eso uno se prepara y trabaja, llevamos ya tiempo, hemos tenido paciencia y resistencia. Le doy gracias a Dios por ese reconocimiento, más allá de que se dé o no, es un sueño para todo entrenador nacido en Cali dirigir a uno de sus dos equipos, Deportivo Cali o América. En este caso con don Tulio venimos enfrentándonos hace varios años. Hemos hecho una muy buena amistad y periódicamente nos comunicamos. Siempre se ha referido a nosotros con respeto y ha valorado mucho el trabajo nuestro”.

Contó que en este momento no ha tenido contacto directo con alguien de América de Cali, pero que el representante Álex Ríos sí lo habría tenido. “A mí la persona que me ayudó y llevó a Alianza Petrolera fue él. Creo que han tenido algún acercamiento con él, estuvo hablando con el español (Álvaro Rius), pero oficialmente a mí no me han llamado”, agregó.

César Torres continúa al frente de Alianza Petrolera, equipo con el que llegó a ser líder de la Liga anterior. Incluso fue uno de los equipos rivales de América de Cali en los cuadrangulares. El cuadro escarlata le ganó los dos partidos a su escuadra y ahí hizo la diferencia para llegar a la gran final que la postre le ganaría a Junior.

Él, que también se cruzó con América de Cali en cuadrangulares de la Segunda División dirigiendo a Universitario de Popayán, además tiene en su cuerpo técnico a Sergio Herrera, goleador nacido en Barrancabermeja que tuvo un muy buen paso por el cuadro escarlata entre el 2000 y 2002, además del 2004 cuando se fue al fútbol árabe.