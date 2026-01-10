Deportivo Cali y Once Caldas ponen primera este sábado en el primer amistoso oficial del año, marcando el inicio formal de su calendario 2026. Luego de varias semanas de trabajo intenso en pretemporada, ambos equipos volverán a sentir la competencia con balón en movimiento, en un duelo que servirá para medir cargas físicas, ideas tácticas y primeras sensaciones futbolísticas. Aunque las piernas todavía acusan el esfuerzo acumulado, la identidad de estas dos escuadras invita a pensar en un partido con buen trato de pelota, ritmo progresivo y momentos de espectáculo.

Cali vs Once Caldas: horario y señales Streaming para VER HOY EN VIVO

FECHA: Sábado 10 de enero de 2026

HORA: 7:00 p.m. de Colombia

ESTADIO: Palmaseca (Palmira)

Este compromiso se podrá ver para toda Latinoamérica, únicamente y de forma exclusiva, a través de la señal de Disney+ Premium.

Deportivo Cali quiere marcar un antes y un después

Hay mucha expectativa alrededor de este nuevo Deportivo Cali, que encara el 2026 con un aire completamente distinto desde lo financiero, institucional, anímico y deportivo. En la interna del club verdiblanco se trazó este año como un verdadero punto de quiebre, con la intención de dejar atrás varias temporadas marcadas por malos resultados y administraciones fallidas de los recursos.

La llegada de nuevos propietarios trajo estabilidad y un mensaje claro: devolver al club al lugar que históricamente le corresponde. En esa línea, la dirigencia ratificó la continuidad del entrenador Alberto Gamero, depositando plena confianza en el proyecto liderado por el técnico samario para enderezar el rumbo deportivo.

Gamero, junto a su cuerpo técnico y el presidente Rafael Tinoco, trabajaron intensamente durante diciembre y lo que va de enero con un objetivo claro: construir una nómina competitiva para afrontar la exigente temporada 2026. Hasta ahora, el balance es altamente positivo, con incorporaciones de peso, experiencia y proyección.

Fichajes confirmados Deportivo Cali: los siete nombres del nuevo proyecto verdiblanco

Con la llegada de Daniel Giraldo, el listado de incorporaciones ya confirmadas para 2026 queda así:

Juan Ignacio Dinenno : delantero con pasado goleador en el club, que regresa desde Brasil para ser la referencia ofensiva.

: delantero con pasado goleador en el club, que regresa desde Brasil para ser la referencia ofensiva. Pedro Gallese : arquero internacional, mundialista y líder bajo los tres palos, procedente de la MLS.

: arquero internacional, mundialista y líder bajo los tres palos, procedente de la MLS. Ronaldo Pájaro : mediocampista con continuidad en el FPC , que llega desde Fortaleza CEIF.

: mediocampista con continuidad en el , que llega desde Fortaleza CEIF. Fernando Álvarez : zaguero joven con formación internacional, proveniente de CF Montreal.

: zaguero joven con formación internacional, proveniente de CF Montreal. Emanuel Reynoso : volante creativo argentino que arriba desde Talleres para aportar talento y desequilibrio.

: volante creativo argentino que arriba desde Talleres para aportar talento y desequilibrio. Joan Sebastián Gómez : mediocentro bumangués que llega desde Real Santander, una apuesta de proyección.

: mediocentro bumangués que llega desde Real Santander, una apuesta de proyección. Daniel Giraldo: mediocampista canterano que retorna para fortalecer el eje del equipo.

Varios de estos nombres todavía no cuentan con la puesta a punto ideal para disputar todo el partido en Palmaseca, pero se prevé que futbolistas como Pedro Gallese, Fernando Álvarez, Ronaldo Pájaro y Juan Ignacio Dinenno tengan minutos. Precisamente el regreso de Dinenno es el que más ilusión ha generado en la afición verdiblanca.

Once Caldas, con la base y la experiencia como bandera

Del otro lado estará un Once Caldas que busca mejorar lo mostrado en la campaña anterior. Si bien el equipo tuvo un buen rendimiento hasta octubre, el cierre del año fue negativo en lo físico, futbolístico y anímico, quedando por fuera de todas las competiciones internacionales de 2026.

Para esta temporada, el conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera apostó más por la continuidad que por los grandes nombres. La prioridad fue renovar buena parte de la plantilla principal y asegurar la permanencia de sus dos referentes ofensivos: Michael Barrios y Dayro Moreno.

El fichaje más llamativo es el del volante creativo Andrés Felipe Roa, quien podría sumar algunos minutos en el segundo tiempo del amistoso de hoy, comenzando así su proceso de adaptación al equipo.

Serie Colombia 2026: torneo amistoso de carácter internacional

La Serie Colombia 2026 será la tercera edición de este torneo amistoso de pretemporada, organizado por Disney+, y se disputará entre el 9 y el 16 de enero. El certamen contará con la participación de clubes de Colombia, Argentina y Venezuela, y servirá como preparación competitiva de alto nivel antes del inicio de las ligas oficiales.

Equipos participantes

COLOMBIA:

América de Cali

Cúcuta Deportivo

Deportivo Cali

Millonarios

Santa Fe

ARGENTINA:

Huracán

Independiente

VENEZUELA: