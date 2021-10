Polémica en LaLiga: ¡Niegan la petición que hizo Rayo Vallecano por Falcao!

Rayo Vallecano le hizo una petición a LaLiga por la ausencia de Falcao García y se la negaron. No pasó lo mismo con los pedidos que hicieron tanto Real Madrid como al Atlético.

¿De qué se trata todo el tema? Resulta que terminada la Fecha FIFA, habrá jornada en LaLiga. Es la Fecha 9 y tanto Real Madrid como el Atlético pidieron que se aplazaran sus juegos por una razón: sus jugadores sudamericanos tardarán en volver a España tras jugar la Eliminatoria.

Rayo Vallecano, basado en lo mismo por la presencia de Radamel Falcao García en el juego de la Selección Colombia ante Ecuador, también hizo la petición. El juego es ante Elche CF y está programado para jugarse el domingo 17 de octubre. En el club consideraron que para ese momento no tendrán al Tigre en plenas condiciones. Por ende pidieron el aplazamiento, pero no fue aceptado.

Fue noticia del periodista Marcos de Vicente en El Chiringuito: “El Rayo ha solicitado el aplazamiento del partido contra el Elche para poder contar con Falcao en plenas condiciones y les han dicho que no”. Al mismo tiempo se supo que sí se han aplazado los juegos de Real Madrid y Atlético de Madrid.

Por eso la reacción del periodista en su cuenta en Twitter: “O todos o ninguno, ¿no? El Rayo solicitó el aplazamiento del partido ante el Elche o, en su defecto, el cambio al lunes. La respuesta es no. En el club no entienden nada. Yo tampoco”. Ahora en Rayo Vallecano quedan a la expectativa de saber si Falcao juega o no dicho compromiso.