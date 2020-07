Lo que viene para las familias que aún no reciben el Ingreso Solidario

Para llegar a la meta de los 3 millones de beneficiarios en el Ingreso Solidario desde Prosperidad Social se dará más importancia a las familias.

Es decir, siempre han estado allí como lo más valioso del programa. De hecho, oficialmente se habla de “familias beneficiadas”. Los que reciben la ayuda económica del Ingreso Solidario son cabezas de un hogar, responsables por el sustento de sus integrantes.

+ ¿Hay personas con empleos formales en el Ingreso Solidario?

+ Día oficial de julio para el cuarto giro

+ Familias que recibirán $240.000 en julio

Sin embargo, en la labor para identificar a los beneficiarios faltan casi 400.000 hogares que a la fecha no han tenido ningún pago porque no se han identificado y su localización se dificulta. Varias razones lo explican; por ejemplo, hogares de difícil acceso, que viven en rincones muy apartados o no tienen un teléfono celular, cambiaron de número hace poco o los datos que tienen las bases de datos de estos beneficiarios están errados.

Ese tipo de situaciones son las que, en su gran mayoría, no permiten que el Ingreso Solidario cumpla con la meta de los 3 millones de hogares favorecidos. Para Prosperidad Social, entidad que asume el manejo del programa, es fundamental cumplir con el objetivo y para ello hizo un anuncio especial, de cara a las acciones que vienen bajo su gestión.

Recodemos que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social asumió el manejo del programa y durante el mes de julio ha estado en la labor de empalme con el DNP. Por eso el pago del cuarto giro se programó para iniciar desde el día 31 de julio.

¿Por qué las familias son tan importantes en el Ingreso Solidario?

Prosperidad Social hará un trabajo de identificación especial, mediante una estrategia que consiste en localizar a otros miembros de la familia que vivan con el titular del beneficio.

Es decir, si una persona cabeza de hogar no ha sido localizada aún para informarle acerca de su presencia en el programa, el DPS ubicará a otro integrante de esa misma familia y así tratará de llegar a la mayor cantidad de hogares pendientes de recibir los giros. De esta forma, sumando otras acciones como las tomas de municipios y otros anuncios por venir el DPS trabajará en el cumplimiento de la meta.

Por lo pronto, el programa se alista para el cuarto giro, cuya fecha está prevista para que sea a partir del 31 de julio. El pago debe desarrollarse durante unas dos o tres semanas como máximo, de acuerdo con lo explicado por parte de Susana Correa, directora de Prosperidad Social, en una entrevista para RCN Noticias.