Tulio Gómez y su versión sobre el tema del estadio para América de Cali

En los últimos días ha hecho mucho ruido una versión que indicaba que América de Cali ya tendría listo el proyecto para la construcción de un estadio propio.

En redes sociales se ha venido haciendo mucho ruido con relación a un rumor que siempre ha estado presente para el América de Cali y es el de la construcción de un estadio propio para este club. Una versión indicó que ya estaba todo el proyecto montado para esta inversión y que incluso la presentación sería el próximo 13 de febrero, fecha en la que la institución cumple 95 años desde su fundación.

+ El famoso youtuber español que quiere colaborar con América

Sin embargo, apareció el máximo accionista de la institución, Tulio Gómez, dando claridad a todo este asunto. En diálogo con el ‘Petiso’ Arango, desmintió un video que circula en redes sobre ello. “Le voy a contar. Para nadie es un secreto que existe un fondo inversor que nos ha ofrecido hacer el estadio, pero no es con este señor ni es con token, ojo con eso. Le doy la primicia que América va a entrar con el token, pero de ahí no se va a hacer el estadio“.

“Hoy el América tiene en el Pascual Guerrero un estadio maravilloso. Si en algún momento hay un fondo de inversión, que nos lo entregue con llave en mano y que las personas que comprar los palcos con los que se finanza la construcción, ahí sí lo recibiríamos. Pero no es con este señor ni será con token; le voy a pasar el dato del señor que sí lo ha ofrecido“.

Y remató. “No sé quién es ese señor, no es un proyecto que se vaya a hacer en 6 meses. Ni siquiera se han reunido conmigo para decir la ubicación ni nada; eso es humo. Sí hay intención de hacer un estadio, pero no con ellos, no conozco esa empresa. La persona que lo está proponiendo es una que ayudó en la construcción del estadio del Deportivo Cali“.

Por último, advirtió a los hinchas de que no vayan a entregar dinero para el proyecto que circula en redes sociales, pues asegura que podría tratarse de una estafa. “No vayan a consignar nada en eso. Cuando América haga oficial lo del estadio, será a través de una fiducia con la compra de los palcos. No crean esa pirámide ni nada de esas cosas“.