El trámite para sacar el pasaporte en Colombia cambió en Bogotá. Desde el 16 de marzo, los ciudadanos ya no necesitan agendar una cita previa para solicitar su documento de viaje en las sedes habilitadas de la capital. La medida fue anunciada por la Cancillería de Colombia, que explicó cómo opera el nuevo esquema de atención.

El objetivo es simplificar el proceso y facilitar el acceso al servicio, eliminando la dependencia del sistema virtual de citas. Ahora, quienes necesiten tramitar su pasaporte pueden acercarse directamente a las oficinas autorizadas dentro del horario establecido, siempre que cumplan con los requisitos exigidos.

Cómo funciona el nuevo sistema para sacar el pasaporte sin cita en Colombia

El cambio principal es que ya no es obligatorio ingresar al portal de la Cancillería para reservar fecha y hora. Bajo el nuevo modelo, la atención es directa y presencial.

Esto significa que el ciudadano puede:

Acudir personalmente a una sede habilitada.

Presentarse dentro del horario oficial.

Realizar el trámite completo en el lugar.

La toma de datos biométricos y la fotografía continúan realizándose en la oficina, por lo que el proceso sigue siendo presencial y no puede hacerse en línea. La eliminación de la cita busca reducir tiempos de espera digitales, evitar congestión en la plataforma y ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios que necesitan el documento con rapidez.

Dónde sacar el pasaporte sin cita en Bogotá

El nuevo sistema aplica en las sedes habilitadas en Bogotá, que actualmente son:

Sede Centro: Calle 12C No. 8-27.

Sede Norte: Carrera 19 No. 98-03.

Estas oficinas atienden de lunes a viernes en jornada continua, desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. No se requiere comprobante de cita. Basta con acudir dentro del horario establecido y cumplir con los requisitos documentales correspondientes. Se recomienda llegar temprano, especialmente en temporadas de alta demanda como vacaciones o fin de año.

Requisitos para sacar el pasaporte siendo mayor de edad

Los documentos exigidos varían según la situación del solicitante. Para mayores de edad nacidos en Colombia, el requisito principal es presentar la cédula de ciudadanía original en físico.

Para mayores de edad nacidos en el exterior, además de la cédula, deberán presentar el registro civil completo en original, incluyendo el espacio destinado a notas. No se aceptan fotocopias.

También es necesario llevar copia legible del documento de identidad de la persona que otorga la nacionalidad colombiana por parentesco, ya sea padre, madre, abuelo o bisabuelo, según corresponda.

Cómo sacar el pasaporte a menores de edad sin cita

Los menores de edad también pueden realizar el trámite bajo el nuevo sistema, pero deben asistir acompañados por uno de sus padres. En estos casos se debe presentar:

Registro civil completo en original.

Tarjeta de identidad si aplica.

Cédula física del padre o madre acompañante.

Si el menor nació fuera del país, se deberá aportar copia legible del documento de identidad de quien le otorga la nacionalidad colombiana. La presencia del acudiente es obligatoria durante todo el proceso.

Fotografía y datos biométricos en el nuevo sistema

No es necesario llevar fotos impresas. La imagen será tomada de manera digital en la oficina como parte del trámite, sin costo adicional. Las autoridades recomiendan asistir con peinados sencillos y evitar el uso de accesorios, gorras o joyas llamativas que puedan interferir con la captura de la imagen oficial.

Además de la fotografía, se realiza la verificación biométrica y validación de identidad en el momento, lo que garantiza la seguridad del documento.

Ventajas del nuevo sistema de pasaporte sin cita

Entre los principales beneficios del nuevo esquema se encuentran:

Mayor flexibilidad para los ciudadanos.

Eliminación de la espera por cupos virtuales.

Atención directa en sedes habilitadas.

Simplificación del acceso al trámite.

Aunque ya no se exige cita previa, el proceso mantiene los mismos estándares de seguridad y control. Es fundamental llevar los documentos completos y en buen estado para evitar retrasos.

Recomendaciones antes de ir a la oficina para tramitar el pasaporte

Antes de acudir a una sede para sacar el pasaporte sin cita, es importante:

Verificar que la cédula esté en buen estado.

Confirmar que el registro civil incluya el espacio de notas, si aplica.

Consultar los horarios oficiales vigentes.

El nuevo sistema para sacar el pasaporte en Colombia sin cita previa representa un cambio en la forma de atención, pero no modifica los requisitos ni la obligatoriedad de realizar el trámite de manera presencial. Ahora, los ciudadanos en Bogotá pueden acercarse directamente a las sedes habilitadas y completar el proceso sin depender del agendamiento en línea.